Na mednarodnem letališču v Hongkongu so cariniki v soboto zaradi suma tihotapljenja droge aretirali 51-letnega moškega. V oblazinjenih delih električnega invalidskega vozička, s katerim je potoval, so namreč našli enajst kilogramov kokaina, na črnem trgu vrednega okoli milijon evrov in pol. Cariniki so nanj postali pozorni, ko so opazili sveže šive na oblazinjenih delih vozička. Po navedbah tamkajšnjih medijev je osumljeni lastnik podjetja za izposojo avtomobilov, voziček pa da mu je posodil prijatelj, saj težko hodi. Voziček torej ni bil njegov. Moški, ki ne prihaja iz Hongkonga, je na cilj priletel prek Pariza iz nizozemskega Svetega Martina na Karibih. Po strogih hongkonških zakonih mu grozi več kot pol milijona evrov kazni in dosmrtni zapor. Preiskava se nadaljuje.

Hongkonški cariniki pa niso prvi, ki so se srečali s takim načinom tihotapljenja drog. Novembra lani so na newyorškem letališču JFK ženski, ki je potovala iz Dominikanske republike, zasegli za več kot 400.000 evrov kokaina. Sumljiva jim je postala, ker se kolesa na vozičku niso vrtela. Opravili so rentgensko slikanje in v vseh štirih našli skoraj trinajst kilogramov kokaina. Dva meseca prej so na letališču v Milanu prijeli španskega državljana, ki je prav tako potoval iz Dominikanske republike. Nanj je opozoril sledni pes. Ko je osumljeni to opazil, je vstal z invalidskega vozička in se hotel neopazno izmuzniti. Ni mu uspelo. Prijeli so ga in mu zasegli trinajst kilogramov kokaina, vrednega več kot milijon evrov.

Pice, lego kocke, lažni nosečniški trebuh ...

Tihotapci z malo manj domišljije drogo skrivajo v škatle z različnim sadjem, največkrat med banane, maja 2020 pa smo poročali o takrat 50 let starem slovenskem prevozniku, ki je 85 kilogramov kokaina in heroina skril med zamrznjene pice in jih skušal iz Italije pretihotapiti v Veliko Britanijo. V pristanišču v Dovru so ga zasačili in ga z osem milijonov evrov vrednim tovorom prijeli. Le nekaj dni prej je ista ekipa odkrila 140 kilogramov droge, skrite v tovornjaku, ki je iz Nizozemske prevažal papir, 50 kilogramov pa med pošiljko lego kock. Nekaj več kot leto dni prej pa so italijanski karabinjerji v predmestju Trsta aretirali prav tako 50-letnega Slovenca, ki je kokain in heroin, šlo je sicer za majhne količine, skril med živalska čreva in jih dodatno odišavil s parfumom, da ju policijski psi ne bi zavohali. Trik ni uspel.

Urugvajski policisti so letos razbili tudi mednarodno tihotapsko združbo, ki je iz Južne Amerike v Evropo tihotapila kokain. Da se dogaja nekaj sumljivega, so proti koncu maja ugotovili policijski psi in s smrčkom pokazali na šest jadralnih desk. Te so bile nenavadno težke, so pozneje povedali policisti. Kar sploh ni bilo čudno. V njih so namreč našli okoli 50 kilogramov kokaina. V zadnjih mesecih je policija na nevsakdanjih mestih odkrila večje količine droge. V Južni Karolini so maja med nadzorom prometa naleteli na lažno nosečnico, ki se je nenadoma pognala v beg. Ko so jo ujeli, so ugotovili, da se pod umetnim trebuhom skriva 1,5 kilograma kokaina. Tihotapci prepovedane droge radi skrivajo še pod lasulje (v operaciji Tupe so v Barceloni prijeli Kolumbijca s polkilogramskim paketom na glavi), pred leti so jih odkrili še v prsnih vsadkih, izdolbenih ananasih, mavcu, ki ga je imel »poškodovani« na zlomljeni nogi, otroških plenicah, kipih, igračah …