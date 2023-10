Dograditev infekcijske klinike bi se lahko začela 3. januarja prihodnje leto, so povedali na ministrstvu za zdravje. Gradbeno dovoljenje so pridobili že marca, do konca leta pa naj bi podpisali še pogodbo z izvajalcem gradnje.

Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu je prejel tri ponudbe, pri čemer je najnižja znašala 95,5 milijona evrov z davkom. To ponudbo je oddala družba Kolektor Koling s partnerjem CGP. Na ministrstvu so povedali, da glede na trenutne cene na trgu bistveno nižjih ponudb potencialnih izvajalcev niso pričakovali.

Kako bo infekcijska klinika delovala v času gradnje, za zdaj še ni povsem jasno, saj v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana s strokovnjaki še usklajujejo terminski in vsebinski načrt selitve klinike. Z novogradnjo si obetajo precej pridobitev tako za paciente kot zaposlene. S tem projektom bodo dobili 55 sob s skupno 73 posteljami, v novem objektu pa bodo lahko vzpostavili oddelek za zelo nalezljive bolezni, če bo potreben. Ministrstvo za zdravje bo del denarja, potrebnega za dograditev infekcijske klinike, pridobilo iz načrta za okrevanje in odpornost.

