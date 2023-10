Maja letos ste lahko v Dnevnikovi sobotni prilogi Objektiv prebrali pogovor z ukrajinsko novinarko Olgo Tokariuk, ki je govorila o rabi umetne intelligence oziroma napredne tehnologije v vojni v Ukrajini. Med drugim je povedala, kako so ruski vojaki drago plačali dostop do interneta, potem ko so v svoje telefone dajali ukrajinske kartice, da so klicali domov. Ukrajinska vojska je sledila klicem in sproti dobivala GPS-lokacije nasprotnika ter glede na podatke usmerjala topovski ogenj. Na bojišču druge polovice 21. stoletja, v katerem se zgodi film Kreator, je Amerika takšno vojaško doktrino izpopolnila do skrajnosti – v bližnji prihodnosti je razvila superorožje Nomad, ki iz vesolja skenira ozemlje sovražnika in s satelitsko natančnostjo bombardira izbrane tarče z jedrskimi konicami.

Ta vesoljska postaja smrti, ta dron vseh dronov, to ultimativno orožje za množično uniževanje je v filmu odgovor na jedrsko bombo, ki jo nad Los Angeles odvrže umetna inteligenca. Američani zaradi katastrofičnega napada prepovejo umetno inteligenco in ji skupaj z zaveznicami napovejo globalno vojno, kar de facto pomeni vojno zahoda proti vzhodu, saj se tako imenovana Nova Azija ne odpove umetni inteligenci, s katero za razliko od zahodnega sveta uspešno sobiva v miru. Ker Američanom ni všeč, da preostali svet ne pristane na njihov ultimat, se odzovejo tipično ameriško: v odgovoru na napad začnejo na nasprotnikovem ozemlju rutinsko razkazovati svoj jedrski arzenal.

Dežurni krivec in izgovor za jedrske vojaške operacije je novodobni »terorist« Nirmata, skrivnostni upornik, ki naj bi skrivaj izdeloval novoazijsko verzijo superorožja. To naj bi prevesilo jeziček v vojni, ki jo z vseprisotnim Nomadom na nebu diktirajo zahodnjaki. A ko ZDA s pomočjo svojih specialcev naposled izsledijo lokacijo skrivnega laboratorija, presenečeno spoznajo, da je superorožje pravzaprav robot v podobi nedolžnega, poduhovljenega, empatičnega otroka, ki je kot ultimativni hibrid med umetno inteligenco in človekom sposoben telekinetično upravljati tehnologijo okoli sebe. Da, medtem ko zahod stavi na jedrski holokavst, vzhod stavi na androidnega dalajlamo, ki naj z onesposobitvijo Nomada tlakuje pot k vzpostavitvi globalnega miru.

Britanski filmar Gareth Edwards (Rogue One: Zgodba Vojne zvezd, Godzilla) v Kreatorju odpira aktualna vprašanja o razvoju umetne inteligence. V dobi, ko ta vse bolj zaznamuje naše vsakdanje življenje, je pričakovati, da bo filmov na to tematiko vse več. Filmska industrija seveda dobro razume tozadeven finančni potencial. A če sta letošnja Misija: Nemogoče – Maščevanje, 1. del in Netflixov Heart of Stone v jedru klišejska akcijska filma o tem, kako lahko zloraba umetne inteligence ogrozi globalno stabilnost, se Kreator kljub spektakelskemu pedigreju takšnim banalnostnim izogne v velikem loku. V jedru filma je namesto tega sporočilo o možnosti miroljubnega sobivanja človeka in umetne inteligence.

Edwards pri tem kolektiven strah, da bi roboti z vojaško silo na takšen ali drugačen način prevzeli oblast nad ljudmi, ki ga uokviri v filmskem uvodu, postopoma pretvori v opomin pred destruktivno, izkoriščevalsko naravo političnih velesil, ki v neskončnost kopičijo in izpopolnjujejo sredstva uničenja in ki jim naj bi sedaj zaupali odgovorno upravljanje z umetno inteligenco. Rečeno drugače: umetna inteligenca seveda lahko ogrozi našo varnost, a nas bi morala vendarle skrbeti predvsem naravna inteligenca. Vsebinske iztočnice učinkovito dopolnjuje in nadgrajuje detajlno realiziran distopičen svet, ki sicer res evidentno črpa iz bogate žanrske zapuščine hitov tipa Iztrebljevalec, Terminator, Okrožje 9, Akira, Elizij in tako dalje, a ob tem – kar je ključno – vseeno najde samosvojo vizualno identiteto.

Podoba filma je toliko bolj presunljiva, ko upoštevamo, da je proračun filma »le« 80 milijonov dolarjev. Zakaj »le«? Preprosto – ker tovrstni veliki, ambiciozni projekti dandanes praviloma stanejo dvakrat ali trikrat več. Za primerjavo: proračun zadnjih Transformerjev (Vzpon Zveri) znaša 200 milijonov dolarjev, proračuna sedme nemogoče misije in petega Indiane Jonesa pa tehtata že okoli 300 milijonov dolarjev. Dodajmo, da mora film za golo pokritje stroškov produkcije navadno zaslužiti dvakrat do trikrat toliko, kot znaša proračun. Škoda le, da se ustvarjalci Kreatorja ob produkcijski inovativnosti niso znali izogniti tudi klišejem na ravni zgodbe. Kreator je namreč kljub izdelanemu svetu, v katerem se prepletajo družbeni razmisleki o umetni inteligenci, militarizaciji, (ne)upravičenosti vojaških posredovanj, dezinformacijah in odnosu do drugačnosti, film, ki je pripovedno vendarle preveč formulaičen, kot celota pa ne preseže nekaterih nadpovprečno realiziranih elementov.