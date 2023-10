Jaz sam spremljam problematiko ljubljanske železniške in avtobusne postaje – kot uporabnik – že kakih štirideset let. Nekateri jo spremljajo še dlje. Odkar pomnim, smo se vsi zgražali nad bedo in sramotnostjo ljubljanskega štacjona. Zgražali smo se v 80. letih, zgražali smo se v 90. letih, zgražali smo se po letu 2000. Verjetno pa so se starejši zgražali že prej. Ker tudi v 60. in 70. letih postaji nista bili moderni in funkcionalni.

In ko smo bili že skorajda navajeni na to bedo in sramotnost, so nam župani in politiki in menedžerji začeli obljubljati ali vsaj napovedovati novo postajo, pardon: potniški center, pardon: terminal. In ker iz tega ni bilo nič, smo se zgražali še naprej. Zato se nikar ne čudite, da se zgražamo še danes in da še vedno nikomur ne verjamemo. Ne nasedamo več na prazne obljube. Če nove postaje za nič na svetu niso in niso zgradili v teh štiridesetih letih, ki jih pomnim sam, se ne zdi niti malo nemogoče, da jim je ne bi uspelo zgraditi niti v naslednjih dvajsetih letih. Večer