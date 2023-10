AP v Kranju je bila pred mnogimi leti locirana na mestu današnjega Globusa in je še bolje kot sedaj služila Kranjčanom in drugim. Že itak imajo ti nesrečno roko pri železniški postaji, ki je težko dosegljiva in je bila zgrajena zaradi posebnosti Kranja, kar nekam daleč od središča kraja, vmes pa je še kar precej strm klanec.

Začasna prestavitev AP na sedanje mesto in v tej obliki je bila lokacijsko primerna rešitev, izvedbeno pa pomeni naravnost »ciganski sistem«. Postaja nima svojih peronov, saj avtobusi parkirajo kar na Bleiweisovi cesti, mimo vozijo udeleženci rednega prometa, potniki so v stalni nevarnosti, da bo prišlo do trka in nesreče. Sam objekt postaje je provizorij, ki je izrabljen in kot tak že dolgo neprimeren. Zato je odločitev občine za izgradnjo nove AP pravilen, le to, da ta lokacijo pomika na severni del obrobja mesta v smeri proti Kokrici, je slabo in neprimerno.

Težko si predstavljam, da bodo uporabniki postaje morali dodatno pešačiti do površin, ki so zadaj za OŠ Franceta Prešerna. Domnevam, da je v ozadju interes, ki se skriva v obogatitvi same postaje z dodatnimi objekti – gostinstvo, trgovina itd.

Izhajajoč iz poznavanja razmer živim v prepričanju, da bi bilo možno današnjo obstoječo lokacijo z nakupom dodatnih praznih parcel, ki so že sedaj ob sami postaji, nadgraditi s solidnim postajnim objektom in potrebnimi peroni. S tem bi se približali vsem uporabnikom, predvsem pa obiskovalcem mesta, občine in zdravstvenega doma.

Franjo Jurman, Medvode