Kako težko delo lahko imajo preiskovalci najhujših zločinov, se kaže v primeru 63-letnega Marjana Elimirja Rozmana, ki ga tožilstvo bremeni dveh poskusov uboja. Septembra 2021 naj bi z nožem skušal ubiti Sandija Š., nekdanjega partnerja Andreje L., ki pa naj bi jo, takrat je bila njegova partnerica, prav tako z nožem skušal ubiti januarja lani.

Za obe kaznivi dejani namreč obstajata dve popolnoma različni razlagi, kako in zakaj je do njiju prišlo. Rozman po eni strani trdi, da je bil v primeru iz septembra 2021 sam napaden in da je bil tudi precej poškodovan, češ da se je le branil. V primeru poskusa uboja partnerice Andreje L. pa trdi, da ji nikoli ni storil nič žalega, da ji je kot odvisnici od prepovedanih drog želel vedno le pomagati in podobno. Oba oškodovanca seveda trdita drugače, prav tako tudi tožilstvo, ki pa mora to podkrepiti še s številnimi dokazi. Kar počne na sodišču ob pomoči policije, forenzikov, izvedencev.

Trenutno se zadeva zapleta zaradi sledi krvnih madežev v stanovanju, kjer sta skupaj živela obtoženi in Andreja L. 1. septembra 2021 je skozi okno k njima prišel Sandi Š. Dejstvo je, da se je vnel hud prepir, kdo je koga napadel, pa je že manj jasno. Tožilstvo torej trdi, da je Rozman z nožem skušal Sandija ubiti. Sledi, ki so jih vzeli preiskovalci, so pokazale, da so na nožu, ki so ga našli pod preprogo v eni od sob stanovanja, tako sledi Rozmana kot Andreje L., na ročaju pa so našli tudi Sandijev DNK.

Čigava je bila katera kapljica

Potem so analizirali še nekaj od številnih krvnih madežev in kapljic, na katere so naleteli po vsem stanovanju. Tudi tukaj se je izkazalo, da ni šlo zgolj za Sandijevo kri. Ta je bila sicer na balkonu in na tleh sobe, v kuhinji so našli Rozmanove sledi, povsod drugje pa mešane biološke sledi. Albin Drevenšek je ljubljanski kriminalist, ki je vodil ogled 1. septembra 2021. Na sodišču je razložil, da je opravil pogovore, da je bila ves čas prisotna tudi Andreja L. in da je dvema kriminalističnima tehnikoma dajal navodila, kje naj vzameta vzorce sledi. Tudi kazensko ovadbo je spisal on. »Krvni madeži so bili povsod, res pa krvi ni bilo veliko. Bolj kapljice. Na nožu, ki smo ga našli pod preprogo, sprva sploh nismo opazili krvi. Je pa Andreja L. večkrat tudi spremenila svojo zgodbo. Enkrat je rekla, da je Sandi prišel skozi balkon, drugič, da skozi okno, pa da se je porezal v kuhinji, spet drugič, da je bilo to na hodniku. Bila je šokirana, zmedena, prestrašena, delovala je negotovo,« je pričal kriminalist.

Kriminalistični tehnik Sašo Jovanović je razložil, da čisto vseh kapljic krvi seveda niso zavarovali. Bilo jih je več sto! »V sobi smo s tal recimo vzeli vzorec s sredine, pa še enega z leve in enega z desne strani. Vedeli smo, da sta dva vpletena, zato smo vzeli več vzorcev, in to tam, kjer je bil krvni madež malo večji,« je razložil kriminalistični tehnik.

Prav veliko ta odkritja sodnici Maji Povhe ne bodo v pomoč, pri sodbi se bo morala opreti na izjave prič in druge dokaze. Čaka se še vedno tudi na mnenje izvedenca glede psihičnega stanja Andreje L. Ta naj bi zdaj spet zapadla v droge, je pa Rozmana enkrat obiskala v priporu. Obtoženemu prav nič ne pomaga niti dejstvo, da ima že zelo nasilno zgodovino. Leta 1998 je ubil mamo. Najprej jo je pretepel s kolom, nato pa še ustrelil in na kocu zagrebel z bagrom. Obsojen je bil na 14 let zapora.