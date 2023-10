V kompleksu Schellenburg so prodali že več kot dve tretjini od skupaj 125 stanovanj. Med kupci so večinoma Slovenci in le nekaj tujcev. Kolikor je znano, je 90 odstotkov stanovanj kupljenih brez kreditov. Najnižja cena na kvadratni meter je bila okoli 7000, najvišja pa okoli 12000 evrov bruto z davkom. »Dražja so na vrhu, kajti imeti stanovanje na 30 metrih in pogled na celo Ljubljano ter Kamniške Alpe ali Krim je privilegij. Večinoma večja stanovanja stanejo čez milijonov evrov,« je v pogovoru dejal Jože Anderlič. Na vprašanje, ali se mu zdi takšna cena stanovanj normalna za Ljubljano, je med drugim odgovoril: »Na tej lokaciji ni mogoče zgraditi stanovanja za široko potrošnjo, če se smem tako izraziti. Lokacija je preveč draga, dragocena in elitna, da bi naredil stanovanja s cenenimi materiali. To ne bi bilo primerno.«

