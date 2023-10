Podobne rezultate so sicer nakazovale že vzporedne volitve, ki so jih objavili po zaprtju volišč v nedeljo in jih danes še dodelali. Glede na podatke agencije Ipsos bi PiS osvojila 36,6 odstotka glasov, kar je 198 od 460 sedežev. To je precej pod trenutno večino, ki jo je pretekla leta užival premier Mateusz Morawiecki. PiS po novem ne bi imela večine niti ob podpori Konfederacije, ki ji vzporedne volitve napovedujejo 6,4 odstotka glasov, poroča portal Deutsche Welle.

Glede na podatke poljske volilne komisije je po 50,6 odstotka preštetih glasovih Konfederacija sicer osvojila 7,3 odstotka glasov.

Večina Poljakov je tako glede na delne izide podprla sredinsko opozicijo, ki jo poleg KO sestavljata še sredinsko zavezništvo Tretja pot ter Levica. Slednja ima po polovici preštetih glasov 8,3-odstotno podporo, Tretja pot pa je osvojila 14,4 odstotka glasov.

Sovodja Tretje poti Wladyslaw Kosiniak-Kamysz je danes že zavrnil možnost oblikovanja koalicije z vladajočo PiS. »Ljudje, ki so nas volili, želijo spremembo, želijo, da se PiS odstrani z oblasti,« je povedal za radio RMF.

Tudi Tusk je imel v nedeljo podoben odziv. »Vladavine PiS je konec,« je dejal nekdanji predsednik Evropskega sveta Tusk. »Tega mračnega obdobja je konec. Poljska je zmagala, demokracija je zmagala,« je še dejal.

Medtem pa so v PiS že napovedali, da bodo skušali oblikovati vlado. Vodja predvolilne kampanje je namreč za radio RMF dejal, da je stranka zmagala in da bodo skušali oblikovati vlado pod vodstvom Morawieckega. »Ne glede na to, kako je videti, smo zmagali,« je danes dejal Joachim Brudzinski.

Mandat za oblikovanje vlade mora sicer podeliti poljski predsednik Andrzej Duda, zaveznik PiS. Pred volitvami je napovedal, da bo mandat najprej dal vodji zmagovalne stranke. Ta bo imel 14 dni časa, da v parlamentu dobi absolutno večino. Če mu to ne bo uspelo, drugega mandatarja imenuje parlament.

Volilna udeležba na volitvah je bila rekordna, 72,8-odstotna. Občasno je bila na nekaterih voliščih celo precejšnja gneča.

Poleg volitev je v nedeljo potekal tudi referendum, na katerem so Poljaki glasovali o tem, ali se strinjajo s privatizacijo podjetij v državni lasti, zvišanjem upokojitvene starosti na 67 let, odstranitvijo ovir na poljski meji z Belorusijo in solidarnostno shemo EU o prerazporejanju migrantov. Glede na polovico preštetih glasovnic noben od predlogov na posvetovalnih referendumih ni dobil zadostne podpore.