Po premierjevih obljubah o hitri pomoči so po besedah Aleksandra Rebrška (NSi) danes ljudem, prizadetim v avgustovskih poplavah, ostale le prazne obljube, porušene hiše, struge brez gradbene mehanizacije, občine in ljudje pa čakajo na obljubljen denar. Kot je v poslanskem vprašanju premierju izpostavil Reberšek, ljudje 74 dni po poplavah ne vedo, ali se bodo morali preseliti oziroma ali naj začnejo obnavljati hiše. »Kaj pravzaprav delate,« je vprašal premierja. »Znali ste dajati obljube in se fotografirati na terenu. Zdaj, ko so poplave mimo, pa nimate več odgovorov,« je bil kritičen.

»Še nobena vlada ni izplačala neintervencijskih stroškov v takem obsegu, ne tako hitro. Nikoli,« se je odzval premier Golob. Povedal je, da so bili do hitre pomoči v višini od 500 do 3000 evrov od Rdečega križa in Karitasa upravičeni vsi, ki so utrpeli škodo. Sredstva v višini 10 milijonov evrov pa je organizacijema nakazala vlada. Podatek sicer ne drži v celoti. Do pomoči so bili namreč upravičeni zgolj tisti, ki so bili v poplavljenih objektih prijavljeni kot stanovalci. Omenjena pomoč pa ni zajela popalvljene vikende in druge objekte, kjer ljudje ne prebivajo.

Golob je ob tem dejal, da lahko upravičenci še danes in v bodoče prosijo za pomoč in da bo država, če bo sredstev zmanjkalo, ta nakazala. Izpostavil je tudi, da je bilo ljudem smo preko centrov za socialno delo nakazanih že 18 milijonov evrov. »Še dodatnih 10 milinov bo izplačano v teh dneh,« je dodal.

Golob: Če niste prejeli pomoči, pokličite 114

Tistim, ki so v poplavah izgubili vse, bo država pomagala pri povračilu škode, vključno z nadomestnimi gradnjami, vztraja Golob. »Ko je govora o nadomestnih gradnjah, sem bil vedno jasen, da bomo dali na razpolago že zgrajene nadomestne objekte, da ne bo nihče čez zimo brez strehe nad glavo,« je poudaril in dodal, da so objekti še vedno na razpolago.

Pojasnil je še, da so tisti, ki so ostali brez doma, upravičeni do brezplačnega najema stanovanja iz stanovanjskega sklada ali povračila najemnine. »Žal tudi to ne pride do ljudi. Ker jih, ne vem zakaj, lokalne oblasti ne znajo ustrezno usmeriti. Pokličite vsi na 114, če boste potrebovali pomoč pri plačilu najemnine. Četudi gre za sorodnike. Marsikdo ne ve, da je do povračila najemnine upravičen, tudi če je pri sorodnikih.«

»Če bi vprašanje pisali ta vikend, bi morda opazili celo slike iz prejšnjega tedna, ko smo na Koroškem odpirali vodovod, ki je bil tudi zgrajen 30 dni pred ambicioznimi časovnicami,« je še povedal Golob. »Deset tisoč Korošic in Korošcev je dobilo nazaj pitno vodo tudi zaradi delovanja te vlade. In popolna laž je, da nobena občina ali nihče od ljudi ni dobil denarja.«

Glede ocene škode na okoli 10 milijard evrov je povedal, da gre pri neposredni škodi za približno štiri milijarde evrov, a v tej številki marsikaj ni zajeto. »V tej škodi je denimo strošek hiše, ki je plazovito ogrožena, ni pa nobenega stroška ureditve tega plazu,« je ponazoril.