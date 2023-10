Vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj je premierja vprašal, ali je od zdravstvene reforme že odstopil, glede na to, da naj bi po vladni časovnici s 1. januarjem 2024 začele veljati spremembe na področju digitalizacije zdravstva, reforme plačnega sistema ter družinske in urgentne medicine. Kot kaže, pa se ta časovnica ne bo uresničila, poleg tega pa vladi ostajata le dobri dve leti mandata.

»Zgodila se je velika prevara s preoblikovanjem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezni prispevek,« je še povedal Cigler Kralj. »Gospod Kordiš je zbrisal dobičke ’grdih’ zavarovalnic, ampak to ni bilo dovolj. Direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je 12. oktobra javnost obvestila, da so na skupščini ugotovili, da je sedaj luknja (v zdravstveni blagajni, op. p.) dvakrat večja. Iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja oziroma novega obveznega prispevka manjka 140 milijonov evrov. In predlaga, da se ta prispevek poveča za najmanj 10 evrov. Ljudje bodo sedaj v svojih žepih občutili, kaj pomeni socialni populizem. To je v nagovoru predlagala tudi nova ministrica.«

Premier Golob je odgovoril, da je bila predstavitev ministrice v petek, danes pa je ponedeljek. »Ali že pričakujete rezultate?« je vprašal. »Vse tiste stranke, ki so že bile na oblasti, so imele priložnost urediti zdravstveni sistem in so pokazale, kako so bile pri tem uspešne. Sedaj pričakujejo od ministrice rezultat od petka na ponedeljek.« Golob je povedal še, da so že ob nastopu mandata izpostavili ambicioznost načrtov in da bosta potrebna dva mandata za njihovo uresničitev. »Ugotovili smo, da so bile naše časovnice ambiciozne in da ekipa, ki je bila na zdravstvenem ministrstvu, ne izpolnjuje pričakovanj. Zato smo jih zamenjali.«

Glede preoblikovanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je Golob povedal, da so se tega lotili z namenom zmanjševanja obremenitev. »Prvi ukrep je bil zamrznitev cen. Že junija je bila napovedana podražitev, ki je znašala 10 evrov z najmanjšim napovedanim dvigom. Najvišja je bila višja. Od junija vsi državljani in državljanke varčujejo, ker je ta vlada sprejela zamrznitev cen dopolnilnega zavarovanja. Z zakonom je bilo v tem mandatu in v tem parlamentu, vsi ste bili tukaj, potrjeno, da je cena za leto 2024, če zaokrožim, 36 evrov. V proračunu za prihodnje leto so predvidena sredstva za pokritje razlike zagotovljena.«

Na očitek Cigler Kralja, da vlada vzdržuje vizijo državnega zdravstva, ki da ne zagotavlja potreb sodobnega človeka, je premier Golob odgovoril: »Mi verjamemo, da je prihodnost slevenskega zdravstva, da bomo ojačali javni zdravstveni sistem in ne, da ga bomo šibili. S tem vam dam vse odgovore na vaša vprašanja, ki so lahko zavita v lep celofan, ampak imajo en sam namen – da oslabijo javni zdravstveni sistem.« Povedal je, da rešitev, ki na tem temeljijo, ne bodo podpirali.