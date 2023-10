Francija: Zaradi grožnje z bombo evakuirali šolo, ki je bila v petek prizorišče napada z nožem

Srednjo šolo v mestu Arras na severu Francije, kjer je minuli petek moški, oborožen z nožem, do smrti zabodel učitelja in ranil tri osebe, so morali danes zjutraj evakuirati zaradi grožnje z bombo.