Napovedi meteorologov so se uresničile. V nedeljo nas je dosegla izrazita hladna fronta, ki je s seboj prinesla ne samo dežja, temveč tudi občuten padec temperatur. Danes zjutraj so se temperature na nekaterih merilnih postajah Agencije RS za okolje (Arso) spustile pod ledišče.

V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Po nižinah bo zjutraj megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 3, ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 10 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 17 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo pretežno oblačno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo ponekod na zahodu rahlo deževalo. V četrtek bo oblačno. Predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji bo deževalo, vmes bodo tudi posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, spet bo topleje.