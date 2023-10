V Egejskem morju umrli najmanj trije migranti

V brodolomu pred grškim otokom Simi so danes umrli najmanj trije migranti, še osem oseb pa so uspeli rešiti iz morja, poroča grška radiotelevizija ERT ob sklicevanju na grško obalno stražo. Dvema prebežnikoma je celo uspelo priplavati do otoka.