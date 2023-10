Policisti so se okoli pol četrte ure zjutraj podali v lov za pobeglim nesojenim roparjem. Ta je vlomil v banko v Tolminu, kjer je skušal ukrasti kovinski sef z gotovino, a mu to ni uspelo, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Po vlomu je zbežal neznano kam. Višino škode zaradi vloma še ocenjujejo.

»Kljub intenzivnemu operativnemu delu in zbiranju obvestil novogoriških kriminalistov in policistov do tega trenutka neznani storilec omenjenega vloma v bančno ustanovi še ni bil izsleden, o varnostnem dogodku smo obvestili tudi pristojne pravosodne organe - preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Državno tožilstvo v Novi Gorici,« so še sporočili s policije.

Policija zaproša vse morebitne očividce oziroma vse, ki bi imeli kakršnekoli koristne informacije o dogodku, da jih nemudoma sporočijo na znano interventno številko policije 113 ali najbližjo policijsko postajo, lahko pa pokličejo tudi na anonimni telefon 080 1200.