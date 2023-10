Z domačo električno polnilnico do večje mobilnosti

Uporabnost in primernost električnih vozil posamezniki ocenjujejo glede na svoje potrebe in zmožnosti, brez dvoma pa je pomemben dejavnik tudi način polnjenja. Z zanesljivim, varnim in hitrim domačim polnjenjem električni avtomobil izkoristi svoj potencial kot sodobno elektrificirano vozilo, s katerim lastnik ni odvisen od razpoložljivosti javnih polnilnic.