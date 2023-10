Nekdaj so bila podstrešja temačni labirinti pajčevinastih ostrešij, pod katerimi se je nabirala stara krama, včasih skrivnostna in polna zgodb iz preteklosti, a večinoma neuporabna. Tudi podstrešnim stanovanjem se ni godilo dosti bolje – majhne sobice s še manjšimi okni so tisto, kar najde misel v spominu ali pa v kakšnem romanu, kjer v podstrešnih sobicah bivajo študenti, revni pisatelji ali služabniki. Mračne zakladnice preteklosti seveda niso povsem izginile, a nekatera sodobna podstrešna domovanja so postala čisto pravi zasebni raj tik pod nebesnim svodom. Eno takih vam razgrinjamo. Po načrtih in zamislih arhitektov Ane Doles in Martina Gustinčiča iz studia Mehanizem se je prerodilo v krasno gnezdo, polno svetlobe in mehkobe. Pa zelenja ne smemo pozabiti!

Nova obleka

Pred prenovo je bilo stanovanje v zelo slabem stanju. Imelo pa je dobre nastavke, ki so po prenovi le še bolj zasijali – visoke strope in lep razgled na Kamniško-Savinjske Alpe. Vse drugo pa je z leti dotrajalo, zato je bila potrebna popolna prenova. Kaj to pomeni, si lahko mislite. Sleči ga je bilo treba do golega, zamenjati streho, tlake, stavbno pohištvo, instalacije. Pa tudi nekaj sten je padlo in namesto manjših ločenih prostorov so sedaj vsi, razen sanitarnih, povezani. A če jih želijo prebivalci kdaj pa kdaj ločiti, imajo tudi to možnost, le da so namesto zidov zdaj ločnice mehke zavese, prosojne steklene stene ali vrata omare, ki so pravzaprav »skrivni« vhod v kopalnico.

Stanovanje ima razgled na tri strani neba, le jugu se izogiba, kar je v poletni pripeki še kako dobrodošlo. Ob vstopu se takoj odpre pogled na kamnito zaveso Kamniško-Savinjskih Alp, ki se bleščijo na soncu ali pa svoje vrhove skrivajo v oblakih. Vendar arhitekta pri načrtovanju nove razporeditve prostora in umeščanju posameznih elementov nista sledila le logiki nebesnih smeri, blaženju cestnega hrupa in prilagajanju skupnim hišnim napeljavam. Čeprav so vse naštete danosti pomembne, sta se poigrala tudi z odpiranjem stanovanja navzven in mehčanjem meja med prostori znotraj njega.

Zastrto gnezdece

Tloris stanovanja zato preseneti z njihovo razporeditvijo. Takoj za vhodnimi vrati se namreč znajdemo v spalnici. No, le vizualno, takrat ko sta steklena stena in zavesa odprti, hodnik postane soba z razgledom. Prehod iz temnega stopnišča hiše v objem intenzivne svetlobe je gotovo nekaj najlepšega, kar lahko človek doživi ob prihodu domov. Zvečer pa je prizor popolnoma drugačen. Debela zavesa spalnico spremeni v zastrto gnezdo. Lahko jo povsem skrije, lahko pa pusti kak odškrnjen pogled na svet zunaj nje, za oči, ki jim še ni do spanja, ali pa za nežno prebujanje, orošeno z jutranjo svetlobo.

Na tleh se spajata dva materiala. Vzhodna polovica stanovanja je tlakovana s keramiko, na zahodni kraljuje parket. Medtem ko je vzhod barvno zadržan in umirjen, se na zahodu svetloba druži z močnimi barvami. Teksture in materiali so drznejši in bolj raznoliki. Spremembo barv in značaja poudarjajo črna vrata z debelim podbojem.

Skozi velika strešna okna se zliva svetloba in pogled na nebo nedvoumno razkriva, da smo čisto na vrhu, vendar občutku mansarde ugovarjajo visoki stropi. Oboje – okna in višina sten – razblinja vsakršen občutek podstrešne utesnjenosti. Arhitekta sta skrbno premislila in razporedila tudi osvetlitev – z raznovrstnimi svetlobnimi elementi je mogoče oblikovati različna vzdušja in ambiente. Njihove oblike lepo dopolnjujejo scenografijo prostora, tudi kadar so ugasnjene. Skupaj s pohištvom sijejo z eleganco, ki se je ni mogoče naveličati.

K stanovanju bi se lepo prilegla terasa ali vsaj kakšne majhen balkon. A vsega pač ni mogoče imeti. Vendar sta arhitekta našla odlično alternativo. Pod strešnimi okni sta ustvarila vrt in del spalnice je postal majhen, a bogat rastlinjak. Zelenilo listov blagodejno vpliva na spanje in počitek. Nekaj lončnic pa se je seveda naselilo tudi drugod, saj ima vrt lahko različne kotičke.