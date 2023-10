Senatorji in racmani do gladkih zmag v NHL

Hokejisti Ottawa Senators in Anaheim Ducks so v severnoameriški ligi NHL na uvodu v novo sezono zabeležili zmagi na domačem ledu. Senatorji so na tretji tekmi sezone drugič zmagali, ko so bili s 5:2 boljši od trikratnih prvakov Tampa Bay Lightning, racmani pa so za prvo zmago v sezoni s 6:3 premagali Carolina Hurricanes.