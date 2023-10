Suzanne Somers je v svojih 30. letih zbolela za kožnim rakom, a ga je premagala. Leta 2000 je zbolela za rakom na dojki. Ta se je vrnil pred tremi meseci, poročajo ameriški mediji. Pokopali jo bodo v družinskem krogu še ta teden. Žalna slovesnost bo novembra.

Somers se je rodila leta 1946 v Kaliforniji. Poročila se je že pri 19 letih z Bruceom Somersom, s katerim sta se ločila tri leta kasneje. Leta 1977 se je poročila z Alanom Hamelom, ki je bil ob njej, ko je v nedeljo umrla na svojem domu v Palm Springsu v Kaliforniji

Igralsko kariero je začela v 60. letih prejšnjega stoletja. Med drugim je s Stevom McQueenom zaigrala v trilerju Bullitt. Zaslovela je z vlogo blondinke v filmu Georgea Lucasa iz leta 1973 Ameriški grafiti, čeprav je izrekla le en stavek.

Somer je bila tudi model za revijo Playboy in nastopala v številnih televizijskih serijah, kot so Rockfordovi dosjeji, Magnum Force in Mož za šest milijonov dolarjev.

Največjo televizijsko vlogo je imela v komični seriji ameriške televizije ABC Trije so družba. Leta 1981 so jo odpustili, ker je zahtevala enako plačilo, kot ga je prejemal glavni moški igralec John Ritter. Kasneje je imela svojo pogovorno oddajo na televiziji, predstavo v Las Vegasu, pisala je knjige in prodajala športno opremo.