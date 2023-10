Ameriški predsednik Joe Biden je v oddaji 60 Minutes Scotta Pelleyja na televiziji CBS News posvaril, da bi bila vsakršna izraelska »okupacija« Gaze »velika napaka«. Njegovo mnenje prihaja v času, ko se vlada izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja pripravlja na kopensko ofenzivo palestinskega ozemlja. Prav tako je povedal, da podpira humanitarni koridor, ki bi tamkajšnjim prebivalcem omogočil odhod iz Gaze in dostavo humanitarne pomoči, vključno s hrano in vodo.

Blinken: ZDA zavračajo ideje o izgonu Palestincev iz Gaze

Blinken je na turneji po Bližnjem vzhodu, potem ko so pripadniki palestinskega islamističnega gibanja Hamas 7. oktobra napadli Izrael, ki se pripravlja na invazijo v Gazo. Napadi Hamasa so zahtevali najmanj 1400 življenj.

»Predsednik palestinske uprave Mahmud Abas in vsi drugi voditelji, s katerimi sem govoril v regiji, so mi povedali, da zavračajo takšne ideje in tudi mi jih ne podpiramo. Ljudje bi morali ostati doma v Gazi, vendar pa želi zagotoviti, da niso v nevarnosti in dobijo pomoč, ki jo potrebujejo,« je dejal Blinken.

Nekdanji namestnik izraelskega zunanjega ministra Daniel Ajalon je med tistimi, ki so javno pozvali Egipt, naj v Sinajski puščavi postavi šotorsko mesto, kjer je veliko prostora. Egipt je to zavrnil in Blinken je potrdil, da tega ne podpirajo niti ZDA.

Blinken je v kratkem pogovoru z novinarji v Kairu dejal, da je prišel na Bližnji vzhod, da izrazi podporo ZDA Izraelu, da prepreči širitev spopadov, da si prizadeva za izpustitev talcev in humanitarni krizi v Gazi, navaja State Department v sporočilu za javnost. Blinken se danes spet vrača v Izrael.

Izraelu je Blinken ponovno zagotovil podporo ZDA odkoder bo prišlo vse potrebno za njegovo obrambo. »Izrael ima pravico in obvezo, da se brani pred Hamasom,« je dejal Blinken. Ob tem je dodal, da mora Izrael to storiti na način, ki potrjuje skupne vrednote glede spoštovanja človeških življenj in dostojanstva in se skuša na vse načine izogniti žrtvam med civilisti.

Blinken je dejal, da je potem obiskal še Jordanijo, Bahrajn, Katar, Združene arabske emirate, Savdsko Arabijo in Egipt. »Kar sem slišal od vseh je to, da moramo zagotoviti, da se spopad ne razširi, da je potrebno varovati nedolžna življenja, da je potrebno zagotoviti pomoč Palestincem v Gazi in na tem delamo,« je dejal in dodal, da civilisti ne bi smeli trpeti zaradi grozodejstev Hamasa.

Novinarjem je med drugim povedal, da bo Egipt odprl mejni prehod z Gazo Rafa, čeprav pa ni povedal kdaj se bo to zgodilo in za koliko ljudi.

ZDA imenovale posebnega odposlanca za humanitarna vprašanja

Predsednik ZDA Joe Biden je v nedeljo nekdanjega veleposlanika v Turčiji Davida Satterfielda imenoval za posebnega odposlanca za humanitarna vprašanja na Bližnjem vzhodu, je sporočil State Department. Satterfield si bo prizadeval, da bo humanitarna pomoč prišla do ranljivih ljudi na Bližnjem vzhodu.

Državni sekretar ZDA Antony Blinken je med obiskom Kaira novico potrdil med pogovorom z novinarji in dejal, da civilisti ne bi smeli trpeti zaradi grozodejstev palestinskega islamističnega gibanja Hamas. »ZDA a so odločene, da storijo vse kar lahko, da pomagajo prebivalcem Gaze,« je po navedbah State Departmenta dejal Blinken.

Izrael se pripravlja na invazijo na Gazo, potem ko so pripadniki Hamasa pred dobrim tednom dni napadli številne cilje po Izraelu, ubili 1300 ljudi in zajeli talce. Izrael je prebivalce Gaze pozval, naj se umaknejo s severa na jug enklave in več sto tisoč se jih je odpravilo na pot.

Izrael že evakuira prebivalce

Izrael je danes sporočil, da evakuira prebivalstvo na severu države vzdolž meje z Libanonom, potem ko je po medsebojnem obstreljevanju izraelska vojska v nedeljo zaprla območje za civiliste.

Ministrstvo za obrambo in izraelska vojska sta v skupni izjavi naznanila izvajanje načrta za evakuacijo prebivalcev severnega Izraela, ki živijo na območju dveh kilometrov od meje z Libanonom, v nastanitvene objekte, ki jih financira država.

Libanonsko proiransko gibanje Hezbolah je v nedeljo sporočilo, da je iz južnega Libanona izstrelilo raketo na vojaške cilje v Izraelu. Pri tem je na severu Izraela umrl izraelski civilist, še trije so bili ranjeni. Po poročanju britanskega BBC gre za prvo izraelsko civilno žrtev v obstreljevanju na izraelsko-libanonski meji v zadnjem tednu.

Izraelska vojska je v odgovor napadla cilje v Libanonu ter sporočila, da je za civiliste zaprla območje ob meji.

V stopnjevanju sovražnosti na izraelsko-libanonski meji je v zadnjem tednu umrlo najmanj 16 ljudi na obeh straneh meje. Med žrtvami je bil tudi novinar tiskovne agencije Reuters, ki je bil ubit, ko se je znašel ujet v čezmejnem obstreljevanju na jugu Libanona ob meji z Izraelom.