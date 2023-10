Ravnatelji zagovarjajo obvezno računalništvo

Računalniški pouk, ki zdaj sodi med izbirne predmete, bi moral postati del obveznih vsebin, so prepričani ravnatelji mnogih osnovnih šol. Med drugim je slišati, da so učenci zaradi pomanjkljivega znanja pri uporabi spleta in računalniških aplikacij postavljeni v pasiven položaj.