Izraelska vojska še naprej napoveduje kopensko operacijo v Gazi. Zato je evakuirala kibuce in druga naselja okrog enklave. Kljub protestom Združenih narodov še naprej zahteva umik vseh civilistov iz severnega dela Gaze, za kar je v petek zjutraj dala rok 24 ur, potem pa ga je podaljševala. A številnih tamkajšnjih bolnišnic predvsem zaradi ranjenih in bolnih, za katere ni prostora v redkih bolnišnicah na jugu, ni mogoče evakuirati.

»Bili smo zelo velikodušni glede časa, ki smo jim ga dali na razpolago,« je za CNN dejal tiskovni predstavnik izraelske vojske. Hamas poziva prebivalce severnega dela Gaze, naj se ne umikajo na jug, in napoveduje, da se bo v primeru kopenskega napada boril do zadnje kaplje krvi. Vsekakor bo za protinapade lahko uporabljal svoje gosto razpredene predore. Izraelska vojska, ki si zaradi mednarodne podpore ne more privoščiti še več žrtev med Palestinci, obtožuje Hamas, da preprečuje odhod civilistov na jug.

Vsaj pol milijona Palestincev je od petka že zapustilo severni del Gaze. V vsej Gazi, kjer štejejo 2420 mrtvih in 9200 ranjenih v izraelskih zračnih napadih od 7. oktobra, primanjkuje hrane, pitne vode in zdravil. Egiptovske oblasti pa so mejni prehod Rafa, edini, ki ne meji na izraelska ozemlja, blokirale z betonskimi bloki, ker so ga 9. in 10. oktobra bombardirali Izraelci. Pred njim stojijo tovornjaki s humanitarno pomočjo iz Jordanije, Turčije in zalivskih držav. Egipt je sicer v nedeljo dal pobudo za vrh o prihodnosti Palestincev. V Izraelu si želijo, da bi se 2,3 milijona Palestincev iz Gaze preko Rafe preselilo na Sinaj.

Iran grozi s posredovanjem

Izrael napada tudi sirska letališča, ker naj bi preko njih Iran pošiljal orožje za napade na Izrael. Iz Sirije bi lahko napadla katera od proiranskih šiitskih skupin, tudi Hezbolah, ki je z juga Libanona. Iranski zunanji minister Hosein Amirabdolahian se je v Bejrutu srečal z voditelji Hamasa, Hezbolaha in libanonske države. Izjavil je, da bo Hezbolah povzročil veliko razdejanje v Izraelu, če bo izraelska kopenska vojska vpadla v Gazo. V pogovoru z Norvežanom Torom Wenneslandom, odposlancem Združenih narodov za Bližnji vzhod, je zagrozil tudi s posredovanjem Irana, hkrati pa poudaril, da v Teheranu nočejo širitve vojne in da so pripravljeni pomagati pri osvoboditvi talcev, ki jih Hamas zadržuje v Gazi.

V Katarju pa se je iranski zunanji minister srečal s političnim voditeljem Hamasa Ismailom Hanijehom. Iran je med državami že vrsto let edini zaveznik sunitskega Hamasa (Katar je z dovoljenjem Izraela financiral zgolj administracijo v Gazi) in zdaj zanika, da bi bil kakor koli udeležen pri pokolu v Izraelu 7. oktobra. V zadnjih dneh je prišlo tudi do previdnega obstreljevanja med Izraelom in proiranskim Hezbolahom, na libanonski strani so bili trije mrtvi, tudi novinar agencije Reuters. Analitik Olivier Roy pa je za televizijo France24 izjavil, da Hezbolah bolj simbolično kaže solidarnost s Hamasom in nima namena braniti Gaze, tako da tudi Iran samo grozi.

Hezbolah, ki ima po pisanju agencije Associated Press tisoče dronov in okoli 150.000 raket in drugih izstrelkov, tudi najmodernejše, je po Royevih besedah zamudil pravi trenutek za napad na Izrael. Sploh pa so ZDA po letalonosilki Gerald Ford zdaj proti Izraelu poslale še letalonosilko Dwight Eisenhower, »da se odvrne sovražna dejanja proti Izraelu«, kot je to utemeljil obrambni minister Lloyd Austin. A ZDA so z ladjami že začele evakuirati svoje državljane na Ciper. Ameriški zunanji minister Antony Blinken je na obisku v Savdski Arabiji in Egiptu, da bi utrdil enotno fronto proti Hamasu. Arabske države podpirajo Palestince, ne pa Hamasa.