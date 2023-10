Sobota v polni Stritarjevi ulici in pred mestno hišo v Ljubljani je bila v znamenju 30. dobrodelnega diplomatskega bazarja, ki ga je slovensko mednarodno združenje žensk Sila pripravilo v sodelovanju z 48 veleposlaništvi in častnimi konzulati. Na manifestaciji mednarodne skupnosti se je bilo v središču Ljubljane mogoče sprehoditi med okoli 60 stojnicami, na katerih so svojo kulinariko, kulturo in tradicijo predstavljali Gruzija, Ukrajina, Japonska, Srbija, Španija, Bolgarija, ZDA, Tajska, Peru, Egipt in številne druge države. Indonezijska stojnica je obiskovalce privabljala s peko živozelenih palačink iz listov pandana, ki so jih napolnili s kokosom in palmovim sladkorjem, poleg slanih jedi so v dobrodelne namene prodajali tudi ročno izdelane torbice, čilijevo omako in indonezijske cigarete. »Za nas je pomembno, da podpiramo dogodek s humanitarnim namenom,« je o sodelovanju na prireditvi dejala Hasada Geiger z veleposlaništva Republike Indonezije z Dunaja. Nedaleč od indonezijske bazarske izpostave je stala jordanska stojnica, kjer so ponujali različne začimbe. Blizu odra pred Robbovim vodnjakom je bilo na nigerijski stojnici mogoče kupiti barvit nakit in risbe.

Na drugi strani Stritarjeve se je v vrsti stojnic romunska šibila pod posodo iz črne keramike in lončki slivove marmelade. Kot je pojasnila ministrica svetovalka z veleposlaništva in žena veleposlanika Andreea Grădinar iz Romunije, so za predstavitev na diplomatskem bazarju izbrali dva dobro poznana in unikatna izdelka svoje države. »Prvi je črna keramika iz Marginee, ki je edinstvena v Evropi in jo izdeluje že šesta generacija,« je o obrtni tradiciji povedala Romunka. Dodala je, da je drugi izdelek, ki so ga izbrali za dogodek, večkrat nagrajena romunska marmelada znamke Topoloveni, ki je pripravljena po receptu iz leta 1914. Romunija je na letošnjem dobrodelnem diplomatskem bazarju ponovno sodelovala po sedmih letih. »Ko smo prejeli vabilo na bazar, smo ga takoj sprejeli. Pomembno je, da delimo našo kulturo in pozornost posvečamo gostiteljici, državi, kjer smo zdaj doma,« je povedala Andreea Grădinar. Z družino so v Slovenijo prišli novembra lani, pravi, da jim je tu všeč. Vsak konec tedna planinarijo, kolesarijo, tečejo, njej mož, romunski veleposlanik, pa se bo prihodnjo nedeljo udeležil tudi ljubljanskega maratona.

Veseli dan za mednarodno skupnost

»Danes je zelo vesel dan. Veleposlaništva pridejo na plan, dogodek jih zanima, vsako se je dobro pripravilo, tako da lahko vidiš različne kulture in njihove dobrine,« je za kitajsko stojnico, kjer so prodajali vse od skodelic, palčk, svilenih rut do žganih pijač z visoko vsebnostjo alkohola, zraven pa ponujali izsek iz kitajske kulinarike, dejal sogovornik. Na dopoldanski otvoritveni slovesnosti se je Kitajska predstavila tudi z levjim plesom. Poseben dogodek so pripravili na veleposlaništvu LR Kitajske, nastopajočim v tradicionalnih kitajskih oblačilih pa so se v sprevodu pridružili otroci športnih klubov ter ljubljanskih in mednarodnih osnovnih šol.

Kot je ob letošnjem jubilejnem dobrodelnem diplomatskem bazarju poudarila predsednica mednarodnega druženja žensk Sila Lali Sladjana Ilić, dogodek združuje vsa veleposlaništva, častne konzule in tuja ženska združenja, ki so iz nekega razloga prišla v Slovenijo in je ta postala njihov dom. »Kako se drugače počutiti doma, kot da se družiš s svojimi rojaki in slovenskimi prebivalci. Povezovanje, združevanje in medgeneracijsko delovanje so naše glavno vodilo,« je poudarila Lali Sladjana Ilić. Na diplomatskem bazarju so imele predstavnice združenja Sila tudi stojnico, kjer so za simbolično ceno ponujali »vrečke srečke«, ki so jih pripravili s pomočjo donacij različnih podjetij in predstavnikov držav, sodelujočih na dogodku. Izkupiček od prodaje izdelkov na stojnicah bodo namenili Mladinskemu zdravilišču RKS Debeli rtič, CUDV Draga, Društvu Sožitje Kamnik in Združenju DLAN gluhoslepih Slovenije. Del sredstev bodo podarili tudi družinam, prizadetim v poplavah.