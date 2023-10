V italijanskem nogometu ni nikoli dolgčas. Potem ko je reprezentanca močno razočarala, ko se ni uvrstila na svetovni prvenstvi 2018 in 2022, je vmes osvojila evropsko prvenstvo. Za tamkajšnjimi klubi, ki so v evropskem merilu v zadnjem obdobju nazadovali, je odlična lanska sezona, saj so imeli predstavnika v finalu lige prvakov, evropske lige in konferenčne lige, a so Inter, Roma in Fiorentina izgubili. Zdaj Apeninski polotok pretresa afera s športnimi stavami, saj vsak dan razkrije nova imena nogometašev, ki so se ukvarjali s prepovedano dejavnostjo. Sandro Tonali in Nicolo Zaniolo sta tako po obisku kriminalistov, ki so prišli v vadbeni center Azzurrov in nogometaša Newcastla in Aston Ville zaslišali, zapustila italijanski tabor, bržkone pa ju čaka vsaj nekajmesečna prepoved igranja, saj ne en ne drugi vpletenosti ne zanikata. Sredi viharja je izbrana vrsta novega selektorja Luciana Spalettija igrala kvalifikacijsko tekmo z Malto in jo dobila s 4:0. V skupini C si s tekmo manj Italija trenutno deli drugo mesto z Ukrajino, že jutri pa jo čaka precej težja naloga, saj gostuje pri vodilni Angliji.

Poseben trenutek za Bonaventuro

Eden od junakov sicer pričakovane zmage Italije proti Malti je bil nogometaš Fiorentine Giacomo Bonaventura. S 34 leti, enim mesecem in 22 dnevi je postal najstarejši nogometaš z debitantskim golom v dresu Azzurrov. Pred tem je omenjeni naziv v rokah držal Ciccio Caputo, ki je prvič za Italijo zadel s 33 leti in 62 dnevi. »Zame je to poseben trenutek. Sem v izvrstni formi, saj mi gre dobro tudi v dresu Fiorentine. Opravičujem se, da je trajalo tako dolgo, a naposled sem le zadel za Italijo. Gol posvečam očetu, ki je preminil lansko leto. Zelo ponosen bi bil name. Hkrati to ni najlažji trenutek, saj vemo, kaj se dogaja okoli nas. Jasno, da smo se o tem veliko pogovarjali, a ko pride tekma, mislimo samo na dogodke na igrišču,« je misli strnil Giacomo Bonaventura.

Zadovoljen je bil tudi selektor Luciano Spalletti, ki opozarja, da pravi preizkus šele sledi. »Proti Malti smo delo opravili profesionalno. Naša zmagi niti v enem trenutku ni bila pod vprašajem. Imamo težave, tudi zdravstvene, a držimo skupaj. Veliko stvari bo jasnih po tekmi z Anglijo, ki bo za nas trenutek resnice. Po njej vam bom tudi lažje povedal, kakšen je naš potencial,« je razpredal Luciano Spalletti, ki je na klop Italije sedel 18. avgusta, potem ko je odpoved dal Roberto Mancini.

Stojković ostaja optimističen

»Ne morda, šli bomo na evropsko prvenstvo,« je vprašanje novinarja pred tekmo z Madžarsko popravil selektor SrbijeDragan Stojković, a moral nato še drugič v kvalifikacijah priznati premoč izbrancem selektorja Marca Rossija. Srbijo zdaj jutri čaka ključna tekma v skupini G proti sosedi Črni gori, ki s tekmo manj zaostaja dve točki. »Dva razveljavljena gola, dve vratnici, kopica priložnosti... Nogomet je včasih res krut šport. Rezultat večinoma razkrije realen potek dogodkov na igrišču, pridejo pa izjeme, ko temu ni tako. A časa za paniko ni! Pred domačimi navijači moramo opraviti svoje posel proti Črni gori in vse bo pozabljeno,« razmišlja srbski selektor Dragan Stojković.

