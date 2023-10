Že 130. savinjsko-šaleški derbi se je končal z zmago Celjanov, ki so se v (tro)boju za naslov prvaka spet vrnili med žive. Že v prvem krogu letošnje lige so doma klonili proti Trimu, v naslednjem so Trebanjci v domači dvorani izgubili z Gorenjem, Velenjčani pa so v soboto klonili v Zlatorogu. To pomeni, da so vsi trije klubi na medsebojnih tekmah točkovno izenačeni, a imajo pivovarji manjšo »lepotno napako«, saj so senzacionalno le remizirali na gostovanju pri Svišu, čeprav tekma kljub obojestranskemu protstu še ni uradno odločena za zeleno mizo.

Čeprav je Gorenje na prvih petih ligaških tekmah petkrat zmagalo, je trener Zoran Jovičić vlogo favorita diplomatsko preložil na celjska ramena. Poudaril je, da imajo tekmeci izkušenejše igralce, kot manjšo prednost svoje ekipe pa je označil dejstvo, da med tednom ni imela nobene tekme (Celjani so igrali proti Montpellieru v ligi prvakov) in da so njegovi igralci verjetno malce bolj spočiti. Njegov stanovski kolega na domači klopi Alem Toskić pa je napovedal – v kockarskem žargonu – vložek »all-in«, kajti ob morebitnem porazu bi sosedje iz Šaleške doline imeli tri točke prednosti.

Obe ekipi sta bili oslabljeni: pri gostiteljih je manjkal Stefan Dodić (težave s pogačico), po daljši odsotnosti zaradi poškodbe stegenske mišice se je v ekipo vrnil Tadej Mazej, štirje igralci, ki so proti Montpellieru igrali pod vplivom tablet na lastno odgovornost (Stefan Žabić/tetiva, Žiga Mlakar, Vid Kačičnik/oba mišica, Vukašin Antonijević/stopalo), so spet stisnili zobe, pri gostih pa ni bilo Matica Verdinka.

Kazen za trenerjevega sina

Pivovarji so si sredi prvega polčasa priigrali pet golov prednosti (15:10), še na začetku drugega je bilo plus štiri (21:17, 22:18), nato pa je Dolenjce doletela še ena velika neprijetnost. Po prekršku nad domačim igralcem Mlakarjem je na igrišču prišlo do vroče krvi in medsebojnega prerivanja igralcev obeh ekip, najkrajšo pa je potegnil Gorenjev Enej Slatinek Jovičić, sin velenjskega trenerja Zorana Jovičića, ki je zaradi nešportnega vedenja dobil rdeči karton. Vseeno so gostje po delnem izidu 3:0 v manj kot petih minutah spet vzpostavili rezultatsko ravnotežje (24:24), a dramatična končnica je pripadla Celjanom, čeprav so se tekmeci do konca še trikrat približali le na gol zaostanka.

»Zavedali smo se, da igramo v Zlatorogu, kjer smo mi gospodarji, smo tudi aktualni državni prvaki. Tako smo se tudi postavili na igrišču,« je ocenil celjski trener Alem Toskić, ki je med igralsko kariero nosil dresa obeh klubov. »Fantje so pokazali, da se iz tekme v tekmo dvigujejo v formi, dali so vse od sebe ter prikazali borbenost, željo, značaj in motiv, ki so potrebni za zmago na derbiju.« Manj razlogov za zadovoljstvo je imel Gorenjev strateg Zoran Jovičić: »Mi gremo v Celje vedno po zmago. Včasih nam uspe, včasih ne, žal nam tokrat ni. Padli smo pod prevelik vpliv živčnosti, se preveč ukvarjali s provokacijami in sodniškimi odločitvami, zato je raven naše igre padla. A tekma je pokazala, da smo s Celjani kakovostno na isti ravni in da odločajo le malenkosti v igri.«

Izidi 6. kroga: Celje Pivovarna Laško – Gorenje 29:27 (19:17), Trimo – Urbanscape Loka 42:32 (19:13), Koper – Jeruzalem Ormož 27:23 (13:12), Škofljica – LL Grosist Slovan 26:24 (12:14), Ljubljana – Slovenj Gradec 33:34 (18:17), Riko Ribnica – Dobova 36:24 (16:15), Sviš – Krka (sreda, 17. 10.), vrstni red: Trimo in Gorenje po 10, Celje (-1) 8, Krka (-1), Ormož in Škofljica po 7, Ribnica, Sviš (-2) in Koper po 6, Slovenj Gradec 5, Slovan in Loka po 3, Ljubljana 2, Dobova 0.