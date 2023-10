Ljubljančani so nazadnje doživeli štiri poraze v nizu, na zadnji tekmi v Ljubljani proti Beljačanom pa so sicer soliden vtis pokvarili s slabo drugo tretjino. Priložnost, da prekinejo serijo porazov, je bilo današnje gostovanje pri predzadnjem Asiagu, ki so jo zeleno-beli dobro izkoristili in se na koncu veselili visoke zmage.

Že v prvi tretjini so bili Ljubljančani boljši tekmeci in imeli več zrelih priložnosti za gol, vendar kljub pritisku vratar Justin Fazio ni klonil. Najlepšo priložnost so imeli gostje ob poskusu Trevorja Goocha v zadnji minuti, pred tem pa dvakrat igralca več, a je ostalo pri 0:0.

Nato pa je Jaka Sodja v 23. minuti vendarle spravil plošček za hrbet domačega vratarja. Sledil je nov »power play« gostov, ko je zaradi naleta ob ogradi disciplinsko kazen dobil eden domačih igralcev, Ljubljančani pa so imeli še pet minut igralca več na ledu, kar je za povišanje vodstva izkoristil Marcel Mahkovec. Ob že izenačenih močeh na ledu pa je Sodja nato v drugi tretjini dosegel še en gol in že postavil temelje za zmago.

Z disciplinirano igro - na tekmi niso imeli niti ene izključitve - so zeleno-beli dvoboj rutinsko pripeljali do konca. Domači pa so že tri minute pred koncem tvegali brez vratarja, a je prazen gol hitro izkoristil Ville Leskinen. Hokejisti iz Tivolija so nato le še poskrbeli, da je njihov vratar Lukaš Horak, s 14 obrambami sicer ni imel veliko dela, tekmo končal brez prejetega zadetka. Za piko na i učinkoviti predstavi je nato Žiga Pance tri sekunde pred koncem zadel za končnih 5:0.

Z zmago, peto v sezoni, so Ljubljančani spet trdno v sredini lestvice, trenutno pa pri 15 točkah.

Naslednja tekma jih čaka v petek, ko bodo gostovali v Celovcu.