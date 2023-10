Z najboljšo predstavo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2024 v Nemčiji, po kateri so solze sreče na tribuni oblile tudi predsednika Nogometne zveze Slovenije Radenka Mijatovića, zadovoljstva pa ni skrival tudi predsednik Uefa Aleksander Čeferin, se je Slovenija utrdila na vrhu skupine H skupaj z Dansko. Stožice postajajo takšna trdnjava reprezentance, kot sta bila nekoč ob prebojih na velika tekmovanja razpadajoči Bežigrad in Ljudski vrt, ekipa pa vse bolj prekipeva od samozavesti. Na zadnjih treh tekmah v kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu potrebuje največ še pet točk, saj bi bila v primeru enakega števila točk s Finsko boljša v medsebojnih tekmah, potem ko je v Helsinkih izgubila z 0:2.

​Šeško zamenjan zaradi bolečin v glavi in vrtoglavice

To je bila tekma, v kateri je bila Slovenija v obrambi pragmatična in disciplinirana, ko pa je pridobila posest žoge, je izkoristila vso premoč v znanju, hitrosti in tehniki. Za Fince sta bila v prvem polčasu nerešljiva uganka napadalca Andraž Šporar in Benjamin Šeško. Razigrani Šporar je s spretnim manevrom priigral enajstmetrovko za prvi gol in po presingu z ukradeno žogo asistiral za drugega. Čeprav je Šeško z 20 leti najmlajši v ekipi, je iz zaleta iz zgolj treh korakov z desnico z neubranljivim strelom realiziral kazenski strel, nato pa kljub slabi zelenici v slogu najboljših šprinterjev s sredine igrišča pobegnil Fincem in z levico z roba kazenskega prostora samozavestno zadel malo mrežico ter znova potrdil, da Slovenija takšnega napadalca še ni imela. Drugi gol je dosegel kljub poškodbi glave, ki jo je imel po bližnjem srečanju s podplatom Hoskonena zaradi krvavenja povito in je moral tekmo predčasno končati po uri igre zaradi bolečin in vrtoglavice. Prve informacije kažejo, da bo nared za tekmo v torek s Severni Irsko, sicer pa ga je dobro zamenjal Vipotnik, ki je s pravo bombo pod prečko dosegel gol, a je bil razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja. Šeško kljub rani na glavi po tekmi ni razočaral navijačev, saj je po tradiciji šel med njih, da je delil avtograme in izpolnil želje za fotografiranje.

»Po taktičnih zakonitostih, odnosu in ideji v igri so fantje odigrali zelo dober prvi polčas. Ne vidim, kje je meja pri teh fantih. Fizično so lahko še boljši. Še vedno igramo v valovih, a nihanja so manjša,« je izpostavil slovenski selektor Matjaž Kek potem, ko Finska v prvem polčasu ni sprožila niti enega strela v okvir slovenskega gola. Ko je Slovenija v drugem polčasu ob finski ofenzivi trpela, se je z dvema obrambama izkazal vratar Jan Oblak (na tribuni je bilo tudi njegovo dekle Olga Danilović, srbska teniška igralka), ki je imel dobre pomočnike v Bijolu (postaja slovenski Maldini), Blažiču, Karničniku in Janži, saj so bili na višji ravni kot proti Severni Irski. Z vstopom izkušenega Jasmina Kurtića je Slovenija v finišu tekme prevzela nadzor, potem ko sta bila Elšnik in Mlakar vidno izčrpana, nato pa je tekmecu zadala še zadnji udarec z golom Erika Janža v sodnikovem dodatku.

Erik Janža dosegel premierni gol, ko ga je prvič v živo gledala mama

Ko je 30-letni Prekmurec Erik Janža odbito žogo poslal v mrežo in je tekel proti tribuni z navijači, na kateri je bila prvič na reprezentančni tekmi tudi njegova mama, so ga oblile solze. »O tem sem sanjal kot otrok. Ko sem videl, da je dolgi kot gola odprt, sem ustrelil tja, nisem pa videl, kje stoji vratar. Prvi polčas je bil odličen, v drugem so Finci v napadu pridobili z robustnim napadalcem Pohjanpalo, a smo tekmo z odločnostjo, borbenostjo in značajem mirno pripeljali do zaslužene zmage na krilih polnih tribun,« je priznal Erik Janža, ki je imel težek začetek sezone, ko je moral na operacijo kolena, zato je potreboval nekaj časa, da je ujel tekmovalni ritem. Po poskusih z Balkovcem, Sikoškom in Karničnikom je Kek končno našel rešitev za levi bok, ki je bil najbolj kritično mesto v reprezentanci po upokojitvi Jokića. »V primerjavi s septembrom, ko še nisem bil v formi, je bilo to kot dan in noč. Proti Severni Irski sem imel težave, ker psihično in fizično nisem bil na sto odstotkih, a mi je selektor vseeno dal priložnost. Še ena potrditev, da se trdo delo vedno poplača,« je bil nasmejan Janža, ki pravi, da lestvice ne gleda. »Novinarji računajte, mi pa bomo delali na igrišču,« je pripomnil ob slovesu igralec poljskega kluba Gornik iz Zabrzeja, kjer je kapetan in je v 143 nastopih asistiral pri 26 golih.

Slovenija bo v ponedeljek popoldne s posebnim letalom odpotovala v Belfast, kjer jo jutri ob 20.45 čaka tekma s Severno Irsko, ki nima več možnosti za nastop v Nemčiji, a njen zaščitni znak je nepopustljivost. »Sami odločamo o svoji usodi. Z obema nogama smo trdno na tleh, a smo v položaju, v katerem smo želeli biti. Pred nami je nov velik izziv. Fantje se zavedajo, kaj jih čaka na Windsor Parku v Belfastu. Proti Finski smo bili simpatični in kakovostni, želim si, da naslednjo tekmo odigramo pogumno,« je izpostavil Kek.

Finci so bili zelo razočarani, a so športno prenesli poraz. »Vedeli smo, da bo težko. Prvi polčas je bil slab, Slovenija pa se je izkazala za zelo močno v dvobojih, zato je nadzorovala igro. Vedeli smo, da je Šeško zelo nevaren, kar je tudi potrdil z izkoriščanjem priložnosti. V drugem delu smo se pobrali, a smo zapravili dve veliki priložnosti. Slovenija v drugem delu ni imela priložnosti, razen ob koncu, ko smo dobili poceni gol. Zdaj bo težko priti na evropsko prvenstvo, a se ne bomo predali. Dobiti moramo vse tri preostale tekme in čakati na kakšen spodrsljaj,« je povedal selektor Finske Markku Kanerva.

*** 8 golov je dosegel 20-letni Šeško na zadnjih 11 tekmah za Slovenijo. Za reprezentanco je na 23 tekmah dosegel devet zadetkov in je na enajstem mestu večne lestvice strelcev. 11 zadetkov je dosegla Slovenija na zadnjih treh kvalifikacijskih tekmah s Severno Irsko (4:2), San Marinom (4:0) in Finsko (3:0).