V Noči mladinskih centrov se je povezalo 19 ljubljanskih centrov z namenom, da svoje programe približajo širši množici mladih. V okviru različnih dogodkov so se ti lahko udeležili različnih glasbenih, kuharskih, cirkuških, plesnih, filmskih, gledaliških in medkulturnih delavnic, aktivnosti, predavanj ter zabav. Predvsem glasno je bilo v petek zvečer v kletnih prostorih črnuškega mladinskega centra, kjer so pripravili finale že četrtega glasbenega poziva Hit betona.

Gradijo skupnost ljudi

Malo po 19. uri je dvorano črnuških mladih zmajev napolnila množica, ki je prisluhnila glasbi, pod katero so se podpisale mlade glasbene skupine ter kantavtorji in kantavtorice. Odziv je bil letos nad pričakovanji, saj se je odzvalo kar 30 glasbenikov, pretežno študentov. Komisija, ki so jo sestavljali Zvezdana Novakovič, Nikola Sekulović, Matej Mršnik, Gregor Žibert, ki je tudi član ekipe Mladi zmaji, konkretno Radia Eter, in mlada perspektivna pevka Liza Zavrl, je imela težko nalogo izbrati tri finaliste. »Izbiro preostalih treh smo prepustili sledilcem našega profila na facebooku. Odziv je bil velik,« je povedala Urška Arnšek, koordinatorica črnuških zmajev, ki je še izpostavila, da ne želijo biti servis glasbenikom in skupinam, »ampak s tovrstnimi dogodki gradimo skupnost ljudi, ki jih povezuje ljubezen do glasbe«.

Da je letošnji izbor nastopajočih res vrhunski, nam je potrdil tudi Nikola Sekulović. Med finaliste so se uvrstili Slow Monkeys, Anastazia Burai, Cherry Flawoured, Ajda Vardjan, Ema Suhadolnik in Frishki. »Krasna energija je danes v tej dvorani. Nazadnje sem bil tukaj pred štirimi leti ob otvoritvi prostorov. Zelo sem presenečen nad učinkom, ki se kaže danes v naboru nastopajočih in vseh, ki so se prijavili na poziv. Nabor je izjemno dober, lahko bi rekel, da boljši kot za marsikatero uradno slovensko profesionalno tekmovanje ali natečaj oziroma festival. Vesel sem, da so med nastopajočimi tisti, ki so meni zelo pri srcu,« je iskreno povedal Sekulović in dodal, da ga zanima, kako se bo večer iztekel. »Živi nastopi so drugačni kot posnetki. Sem precej neučakan,« nam je še povedal med krajšim odmorom med nastopi.

Zmagovalka zvok doživlja v barvah

Vsak finalist se je predstavil s prijavljeno pesmijo in še eno dodatno. Mršnik pa je izkoristil priložnost, da je z glasbeniki pred nastopom opravil krajši intervju. »Vedno sem si želela navdihovati s svojimi besedili, prav tako si želim, da bi moja glasba nagovorila ljudi, da bi jim dovolila, da sanjajo in se sprostijo. Vsa besedila so povezana z mojim življenjem,« je povedala zmagovalka večera Ajda Vardjan, ki ima sicer rada predvsem »underground sceno«.»Rada imam manj uveljavljenje glasbenike, prav tako kantavtorice. Če me sprašujete po vzorniku, je to zagotovo kanadska kantavtorica Joni Mitchell. Tudi sama tako kot ona velikokrat zvok doživljam v barvah, zato je tudi moj velik navdih za pisanje,« je povedala mlada kantavtorica, ki si je za nagrado prislužila snemanje zmagovalne pesmi v črnuškem studiu.