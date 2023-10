Festival Mesto žensk. Popravki za prihodnost – angažirano, subverzivno

Festival Mesto žensk je vedno multidisciplinaren in tako je bilo tudi letos. Začel se je z razstavo Arheologija upora v Galeriji Škuc, ki bo na ogled še do sredine prihodnjega tedna, se nadaljeval s številnimi performansi, predstavami in glasbenimi dogodki, se s francosko filozofinjo Catherine Malabou ustavil ob teoretskem vprašanju položaja ženske v filozofiji skozi perspektivo klitorisa in se zaokrožil s filmoma Telo Petre Seliškar in Obzornik 242 –​ Sunčane pruge Nike Autor.