Ko je ruski politični vrh začel vojno, so mislili, da jih bodo v Ukrajini pričakali odprtih rok. Toda nazaj so prihajali le mrtvi ruski vojaki. Vse skupaj je videti, kot da Putinu sodelavci sporočajo samo tiste informacije, ki jih želi slišati. Obkrožil se je z ljudmi, ki mu govorijo le prijazne novice. Toda to ni informacija, temveč jed po naročilu. To je jasen znak neprofesionalizma in šibkosti. Ker pravi vodja se obkroži z ljudmi, ki vedno govorijo resnico, četudi neprijetno. Sploh pa voditelj ne more vsega delati po svoje.

Nedavno je spet nagovoril javnost in podal veliko napačnih podatkov, zato je težko ugotoviti, kaj si misli. Vsekakor pa ne načrtuje konca vojne. Žal je v Ruski federaciji še na milijone ljudi, ki jih lahko pošlje v norost. In žal je okoli Putina precej ljudi, ki podpirajo vojno, med njimi so tudi nekatere matere mrtvih vojakov.