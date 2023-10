Res je: nacizem 2. svetovne vojne je nad Judi izvajal grozljive zločine. A ne pozabimo, da so se Judje takrat združevali v odporniška gibanja povsod po Evropi, samo v takratni Sovjetski zvezi je bilo trideset tisoč judovskih partizanov. Združevalo pa jih je tovarištvo, boj za pravico in svobodo vsepovsod po Evropi. Takrat so se pokazali v resnično pravi luči poštenih Judov, kot jim narekuje njihova postava iz Tore. Po koncu 2. svetovne vojne so tudi zaradi tega dobili svojo državo. A tedaj so se začele težave, saj so prišli pravzaprav na ozemlje avtohtonih prebivalcev, ki so bili Arabci in beduini, tudi iz judovskih vrst. Na tem ozemlju so takrat pravzaprav živeli pripadniki različnih ver in verstev.

Izraelci so poseben narod. Njihova zgodovina od Abrahama, očeta Judov, muslimanov in kristjanov je resnično pestra. Abrahamova žena Sara ni mogla imeti otrok, zato je naročila svoji mladi služabnici, Egipčanki Hagari, naj rodi otroka Abrahamu, da se bo njihov rod nadaljeval. Hagara je rodila dečka Izmaila, pozneje pa je tudi že ostarela Sara rodila sina Izaka. Takrat je ubogo dekle spodila od doma. Hagara je več dni z otrokom v naročju hodila po puščavi. Tedaj pa se ji je prikazal angel, ki ji je dejal, da bo Izmail oče velikega ljudstva. To so današnji Arabci, ki so po večini muslimanske vere.

Po padcu Jeruzalema s strani Rimljanov se je veliko število Judov odselilo povsod po ozemlju današnje Evrope. V Judeji jih je ostalo malo, večina iz revnejših slojev. Vendar so živeli bolj ali manj v slogi s pripadniki tudi drugih ver, vse do križarskih vojn. Vemo, kdo jih je zakuhal. »Osvobajanje svetega groba« je prineslo grozljivo morijo in ropanje po arabskih deželah. Ko so vitezi Templjarji spoznali nesmisel vojn, pa tudi neprecenljiva starodavna arabska in judovska znanja za tedanji mračni srednji vek, je njihove voditelje pred notredamsko katedralo dal zažgati francoski kralj Filip IV., z blagoslovom papeža.

Judje, ki so živeli tedaj na ozemlju Evrope, so ohranjali svojo kulturo in bili vseskozi preganjani, zlasti v času inkvizicije, saj so jih imeli za heretike. Kljub temu so zdržali do 2. svetovne vojne, ko je hotel Hitler njihovo poglavje zaključiti s popolnim iztrebljanjem.

Zato sporočam vsej svetovni politiki, ki dvolično zavrača nasilje z oznako terorizma samo z ene strani, v katerih koli vojnah po svetu, da je to dejanje skrajno strahopetno. Prav vsak človek in vsako živo bitje na zemlji si zasluži mir in blagostanje, saj mu ni bilo dano roditi se po ukazih svetovnih vladarjev, temveč po kozmičnih in naravnih zakonih.

Skrajni čas je, da se Palestino uradno prizna kot državo, saj bi s tem vsa svetovna javnost pokazala, da Arabci niso drugorazreden narod, ki je prišel po sužnji Hagari, temveč spoštovani in enakopravni člani človeške družbe na našem planetu.

Ana Horvat, Prestranek