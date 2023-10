Slovenske rokometašice so pričakovano opravile uvodno kvalifikacijsko nalogo na poti do zaključnega turnirja stare celine, ki bo med 28. novembrom in 15. decembrom prihodnje leto v Baslu, Debrecenu in Innsbrucku ter na Dunaju. Na sredini tekmi v Celju so bile od Latvijk boljše za 38 golov, na današnjem dvoboju v mestecu pri Pescari pa so Italijanke premagale za 13 zadetkov.

V slovenski reprezentanci je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Tjaša Stanko s petimi goli, vratarka Amra Pandžić pa je zbrala 17 obramb.

Po dveh tekmah so v skupini 4 v vodstvu Francozinje in Slovenke s po štirimi točkami, Italijanke in Latvijke pa so brez njih.

Slovenija bo naslednjo kvalifikacijsko tekmo igrala 28. februarja prihodnje leto, ko bo gostila Francijo, druga medsebojna tekma pa bo 2. marca v Franciji. Tretji kvalifikacijski cikel bo med 3. in 7. aprilom, tedaj se bo Slovenija najprej v gosteh pomerila z Latvijo, nato pa doma še z Italijo.