Ker smo ljudje razumna bitja in ker smo to, smo tudi civilizirana bitja, obsojajmo nasilje. In ne uporabljati dvojnih meril (vatlov, kar je Janšev priljubljen izraz). Obsodite vsako nasilje! Tudi tisto, ki ga delajo »naši«. »Naši« pa so za desničarje, pa tudi za domnevno civilizirano Evropo in Ameriko (oz. za vse kapitalistično), Izraelci. Morda celo zato, ker so izbrano ljudstvo (po Stari zavezi), ali ker so vendarle naše vere v nasprotju z muslimani, ali ker so branik pred zločestimi muslimani (ker nadaljujejo morda križarsko vojno), ali ker so prozahodni, ali ker imajo zelo močne lobije tako v ZDA, najbrž pa tudi v Evropi, ali ker so bogati, ali ker so civilizirani (v nasprotju z muslimani; resnica pa je, da imajo muslimani samo drugačno kulturo od naše), ali da so oni »boljši« kot muslimani (iz česar izvira tudi strah in odklonilno stališče desničarjev pred migranti).

To je torej tipičen dokaz, da nastopamo »ad personam«, ne pa »ad rem«. Nasilje »naših« je pač sprejemljivo, upravičeno. Ker ga delajo »naši« (»naše« persone). Tako je upravičeno nasilje Ukrajincev, Rusov pa neupravičeno. Ker so Ukrajinci prozahodni, Rusi pa ne. Upravičeno je bilo nasilje domobrancev, ne pa Titovih partizanov. Ker so bili domobranci kristjani, bogaboječi ljudje, partizani pa ne: to so bili komunisti, brezbožneži. Pa tako naprej in naprej, morda lahko za začetek štejete kar križarske pohode. Ni važno torej, ali je nasilje (ad rem), važno je, kdo ga izvaja (ad personam). Se je Janši morda zataknila zvezda v grlu, ko jo je hotel požreti (zvezda ima žal roglje, ki se lahko zataknejo kakor npr. ribje koščice)?

Sicer pa dovolj o tem. Hamas je nasedel Mosadu oziroma Izraelcem (glej Dnevnik, Pisma bralcev, Anton Peinkiher: Izraelski načrt za uničenje Hamasa, 11. 10.) in z raketiranjem Izraela ponudil Izraelcem opravičilo, da bodo »zradirali« Gazo. Ker ves svet obsoja Hamas, protiudarec (očitno bo stokrat hujši) Izraela pa bo šel mimo (ga mednarodna skupnost niti ne bo pretirano omenjala). Kaj pa je tistih nekaj tisoč umrlih civilistov? Netanjahuju je to pač kolateralna škoda. Fučkajo se mu (jim, izraelskim oblastnikom, jastrebom) civilisti. Kakor so se Bushu fučkali civilisti v WTC. Ne razlagati prosim, da ameriške tajne službe niso vedele, da bodo muslimani naredili neki kažin v Ameriki. Ali da Mosad ni vedel za načrte Hamasa. Namerno so oboji pustili, da muslimani in Hamas naredijo, kar pač so. Zato, da so okrepili svoj položaj na oblasti med ameriškimi ljudmi (Bush & njegovi) ali da Izrael opraviči uničenje, zravnanje z zemljo Gaze. Kakor Janša, ki je hotel, da hujši spopad z JLA, pa so se našli razumneži, ki so se temu uprli. In če so se uprli povelju, zakaj jih ni dal pred vojno sodišče? Ker je vedel, da je izdal nespametno povelje.

Spametujte se, pokažite empatijo (postavite se v čevlje obeh strani) in ne si domišljati, da edino Janša ve, kakšni morajo biti ti vatli oziroma kateri vatli so »ta pravi«.

Uroš Blatnik, Ljubljana