Klara Zadnikar, voznica avtobusa LPP: Zgodaj zjutraj se včasih vpraša, ali ji je tega treba

Če živite v Ljubljani, so avtobusi mestnega potniškega prometa pogosto najboljša izbira, ko se odpravljate od točke a do b. Nič čudnega, ko pa ima kar 97 odstotkov meščanov mestne občine Ljubljana najbližje postajališče oddaljeno manj kot 500 metrov od doma. Dnevno se z 216 avtobusi, katerih povprečna starost je 12 let, prevaža do 180.000 ljudi, zanje pa skrbi tudi Klara Zadnikar. Je le ena izmed 14 voznic, njen zaščitni znak pa sta prešeren nasmeh in pozitivnost.