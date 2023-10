Mitsuoka ne sodi med najbolj prepoznavne japonske proizvajalce avtomobilov, čeprav podjetje deluje že 55 let. Začeli so kot avtomobilski servis za evropske in ameriške avtomobile. Kasneje se je lastnik podjetja in njegov glavni vizionar Akio Mitsuoka odločil zajadrati še v vode izdelovanja lastnih avtomobilov. To je podjetju uspelo leta 1996, ko so bili uradno priznani kot deseti japonski avtomobilski proizvajalec. V prvi vrsti pa gre za podjetje, ki predeluje obstoječe avtomobile v bolj ekstravagantne stvaritve.

Najpogosteje se pri dizajnu zgledujejo po starih britanskih, a tudi ameriških in drugih evropskih dizajnih. Podjetje je na zanimiv način povezano s Slovenijo. V zadnji epizodi Amazonove serije Grand Tour, ki so jo snemali tudi v Sloveniji, je sloviti britanski avtomobilski novinar Jeremy Clarkson pot od poljskega Gdanska do Bleda (in mariborskega letališča) premagal v le-seydu prav tega japonskega podjetja. Kdor pozna le-seyde, verjetno razume, kaj gre pričakovati od Mitsuokovega modela viewt. Slednjega so začeli izdelovati leta 1993, istega leta, kot je bil izdelan zadnji le-seyde, in velja za največjo prodajno uspešnico podjetja. »Močna pozornost na dizajnu – ponosu rokodelca. Avtomobili, kot jih ni videl še nihče. Avtomobili, ki bi presenetili vsakogar,« svoj pristop k delu opisujejo pri Mitsuoki. Slovenski rek ob tem svari, da imajo vsake oči svojega malarja.

Izdelujejo jih ročno

Ob pogledu na prvo generacijo viewta (K11), ki so jo izdelovali celih deset let, težko rečemo, da je stvar izrazito estetska. Spominjal naj bi na Jaguarjevega marka 2, a je v resnici bolj podoben otroku nepričakovane romance med elegantno Lancino aurelio in ljudskim Fordovim prefectom 100E. Prvi generaciji viewta sta sledili še dve, K12 (od 2005 do 2012) in K13 (od 2012 do 2023). Slednji sta se veliko bolj približali videzu jaguarja. Skupno so pri Mitsuoki prodali več kot 12.000 viewtov, kar sploh ni slabo. Zlasti zato, ker so do leta 2016 avtomobile prodajali izključno na japonskem trgu, in ker vse modele izdelujejo ročno. Viewte medtem najdemo tudi v tujini. Predvsem v ZDA in Veliki Britaniji. Cene novih so bile okoli 38.000 evrov.

Za osnovo so pri izdelavi viewta uporabili Nissanovo micro. Da bi se približali videzu jaguarja, so ji odstranili peta vrata, jih nadomestili s fiksnim zadnjim oknom in na prtljažnik montirali ukrivljen limuzinski pokrov. Še izrazitejše spremembe je bil deležen prednji del, ki je dobil videz tipične povojne limuzine, s pokončnimi rešetkami maske. Če bi gledali samo prednji in zadnji del različice K11, stvar niti ni tako zgrešena. Žal se nekoliko poruši, ko pridemo do osrednjega dela, ki je zaradi micrine osnove preveč škatlast, s premajhnim naklonom vetrobranskega stekla. Predvsem pa iz zadeve štrlita stranski ogledali. Jaguarjev mark 2 je svoj elegantni videz v veliki meri dobil prav s postavitvijo ogledal daleč naprej, nad prednji kolesi. Nastavljanje pravega kota ogledal je bilo sicer nerodno, je pa stvar delovala imenitno. Nevmesnih ogledal pri Mitsuoki z viewta nikdar niso odstranili. So pa, tudi po zaslugi elegantnejše micre K12 in K13, močno izboljšali druge linije, da so postala manj vpadljiva. Ker se Jaguarjev mark 2 uvršča med avtomobile srednje velikosti, micra pa med superminije, je med vzorom in kopijo tudi razlika v velikosti.

Usnje in lesena armatura

Prve različice so bile znotraj povsem nespremenjene micre. Kdor nad tem ni bil nadušen, je lahko kasneje za doplačilo dobil predelano notranjost z usnjenimi sedeži in leseno armaturo, ki je bila tudi v marku 2. Za bolj razvajene je bilo mogoče kupiti tudi različice s samodejnim menjalnikom. Leta 1997, ko je micra dobila obliko kabrioleta, pa so izdelali tudi takšno različico viewta. Zvezanost z micro se kaže tudi pri motorju. Pri prvi različici so kupci lahko izbirali med 1-, 1,3- in 1,4-litrskim motorjem, pri drugi generaciji pa med 1,2-, 1,4- in 1,5-litrskim motorjem. Tretja generacija je imela le 1,2-litrsko opcijo. Izkušnja za volanom naj bi bila identična micrini. Vsi motorji so bili bencinski, so pa od letos v izdelavi še hibridni modeli (viewt story), a slednji temeljijo na četrti generaciji Toyotinega yarisa in ne štejejo za originalne viewte.

