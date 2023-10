Z okrajšavami je včasih križ, ko se vprašate za njihov pomen. Kaj vam na primer pride na misel ob okrajšavi RS? Dekleta pravijo resnično seksi (RS), fantje dodajajo rohneč in strupen (RS). Ne glede na razlike med spoloma pritrjujemo: oboji imajo še kako prav. Najnovejši audi A3, ki so ga v najbolj športni različici preimenovali v RS3, ima res seksi ritko, katere pika na i sta dve ogromni izpušni cevi, in tudi mišičasto telo z zajetnimi prednjimi in zadnjimi odbijači. Za pravšnji odmerek strupa, da smo vendarle ves čas še pri zavesti, skrbi motor, z igro številk, ki običajnemu zemljanu od presenečenja zaprejo usta, lastniku tega jeklenega konjička pa od veselja na obraz prikradejo prešeren nasmešek.

Rdeča barva karoserije se mu še kako poda, ne samo vizualno, temveč tudi s tem, kaj dejansko sporoča – željo po moči, zmagi in uspehu ter ljubezen do športnega. Zato smo komajda čakali, da ga popeljemo na sprehod. Pri čemer smo se vožnje lotili z velikim spoštovanjem, saj je iskrivih 400 konjičkov že na papirju obetalo veliko. Hitri bomo, zelo hitri, smo vedeli že preden smo zagnali tega štirikolesnega lepotca. Namestili smo se v športni sedež z izrazitim bočnim oprijemom in bili veseli, da okoli pasu nimamo nabranih odvečnih kilogramov. Športni sedeži jim namreč ne oproščajo. Zgodilo se nam je že, da smo videli možakarja, ki je imel priložnost testirati športnika, a je druženje končal v solzah, saj se v sedež ni mogel namestiti. Če vam je občutek, ko adrenalin preplavi žile, blizu in si ga želite še in še, potem je tale RS3 pravšnji za vas. Pozor: pospešek do stotice je vsega 3,8 sekunde, maksimalno hitrost pa so elektronsko omejili na 250 kilometrov na uro, v nasprotnem bi iskrivi konjički dirjali še hitreje. Zgodba zase je lega na cesti, ko se zdi, da je avto tudi v zavojih prilepljen na cesto kot dojenček na mamine prsi. Uživali boste, o tem ni dvoma, konjički pa imajo mazohistično nrav in komajda čakajo, da jih poženete v dir. Ker je zvok petvaljnika ušesom prijeten, pa ne bodite začudeni, če boste kot kakšen narkoman postali odvisni od rohnenja. Se nam je pa na testu zgodilo nekaj nepričakovanega: povprečna poraba je bila nižja od uradno deklarirane. Sicer zgolj 0,2 litra (8,8:9 l), a vendarle. Pohvalno!

V bližini športnega avtomobila se nam vedno zgodi nekaj nenavadnega, začnemo misliti na seks. Nismo še prosili za pomoč psihologa, da bi nam pojasnil, čemu ta povezava, toda dejstvo je, da vas bodo kot lastnika audija RS3 nekatere ženske cukale za rokav in prosile, da jih zapeljete en krog. Kaj to v moškem prenesenem pomenu pomeni, pa prav tako vemo … Seveda ji boste lahko pokazali, da se v vas skriva vsaj delček Maxa Verstappna, ki v formuli 1 ruši rekorde. Toda najbolj super pri tem avtu je to, da je lahko pohleven kot jagnje in ga je zlahka moč voziti občutno manj adrenalinsko. Da je vožnja normalna in predvsem nestresna, pa skrbita 7-stopenjski samodejni menjalnik in aktivni tempomat, ki vse do hitrosti 210 km/h sam pospešuje, zavira in ohranja varnostno razdaljo, voznika pa razbremeni do te mere, da je vožnja resnično sproščujoča, predvsem pa varna. V prid varnosti velja omeniti tudi projekcijo najpomembnejših podatkov vožnje na vetrobransko steklo. Z odločno manjšim pritiskom stopalke za plin se RS3 prelevi v avto, ki mu tudi mestna pohajkovanja niso tuja, v mestu in iskanju parkirne luknje pa mu pomaga tudi dejstvo, da ni dolgin. Dolžinska mera je namreč 4,39 metra, kar zagotavlja, da bosta dva odrasla tudi na zadnji klopi sedela udobno, se pa zatakne pri prtljažniku, ki meri skromnih 282 litrov ali 1104 od podrti zadnji klopi, ko nastane ravno dno. Za dva dovolj, če bo v avtu četverica, pa boste pri zlaganju prtljage potrebovali vsaj delček sposobnosti iluzionista Davida Copperfielda.

Imeti ga ali ne imeti, to je sedaj vprašanje. Ima tako rekoč vse z vidika udobja in varnosti, kar imajo veliki avtomobili (grajamo pametni ključ, ki odklepa ali zaklepa vrata šele ob dotiku kljuke), a tudi eno prav tako veliko hibo – ceno. Ta je nepričakovano visokih 64.860 evrov, kar je prevedeno na dolžinsko mero ogromno. Seveda je RS3 v primerjavi z A3 avto z dodano vrednostjo, a mu to, da je 2,5-krat dražji od osnovnega, ne štejemo v dobro. To pa je tudi razlog, da je butične narave, njegovi (premožni) kupci pa ga imajo v garaži za svoje drugo vozilo, s katerim predvsem uživajo. Prav uživanju pa je prvinsko namenjen.