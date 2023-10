Veliko se je pričakovalo od novega ljubljanskega hotela As Boutique in prvi gostje, ki so si odprtje prišli pogledat, niso ostali ravnodušni. Družina Raspopović, ki stoji za Asom v Ljubljani, oziroma lastnik hotela Sebastijan Raspopović je tokrat združil moči s chefinjo Ano Roš, katere restavracija Jaz by Ana Roš je del koncepta, ki je v Ljubljano vnesel pridih in šarm svetovnih prestolnic. Ozelenitev parka pred vhodom in Knafljevega prehoda je ustvarila zeleno oazo v srcu prestolnice.

Vintage najdbe s sodobnimi reinterpretacijami

Vrednost investicije vsaj za zdaj ni znana, realizacijo vizije Sebastjana Raspopovića, ki jo je opisal kot »metropolitanstvo v Ljubljani«, pa so zaupali arhitekturnemu biroju Ofis arhitekti. Notranje oblikovanje je rezultat sodelovanja arhitektke Janje Bulc v soavtorstvu z naročnikom Raspopovićem. Hotel se ponaša s tridesetimi sobami v treh nadstropjih s pritličjem. Vredna pozornosti je tudi sončna streha, kot so jo poimenovali. Poleg džakuzija pade v oči božanski razgled na ljubljanski grad in zvonika stolne cerkve. Hotel je družinam prijazen, dobrodošli pa boste tudi v družbi hišnega ljubljenčka. »Skoraj vsaka soba ima pogled na grajski grič z gradom, nekaj sob, ki imajo pridih francoskega šika, pa gleda v atrij, ki smo ga prijetno ozelenili,« nam je med sprehodom po sobah povedala arhitektka Janja Bulc, ki je iskreno priznala, da je pri tem projektu uživala. »Zaradi epidemije so se predvsem gradbena dela nekoliko zavlekla, zato sem imela več časa za iskanje dekorativnih kosov. Proces opremljanja sob je bil organski, ambient pa se je gradil počasi. Med gradnjo nam je uspelo kupiti veliko različnih kosov. Teh tokrat nismo poiskali v enem ali dveh salonih, ampak smo jih iskali dlje časa, tudi po spletu,« je še pred slovesnim dogodkom povedala Janja Bulc.

Prav s to svobodo je arhitektki uspelo ustvariti historični slog, kjer se prepletajo vintage najdbe s sodobnimi reinterpretacijami, ki so na koncu ustvarile moderno, a večno udobje, daleč od občutka tipskih generičnih hotelskih interierjev. Vse sobe so na oko preprosto, a okusno opremljene. Gostje bodo spali na vrhunskih vzmetnicah in svilnati posteljnini. Prostorsko razkošne kopalnice so oblečene v kamen in dišijo po pariškem šiku, je bilo mogoče slišati.

Če bi vas zamikalo prespati v eni od hotelskih sob, to storite čim prej. Do konca oktobra, kot smo lahko preverili na bookingu, boste za dve osebi, vključno z zajtrkom, odšteli 180 evrov. Po končanem obdobju mehkega odpiranja bo cena od 200 do 500 evrov na noč in več.

Jedilnik temelji na lokalni hrani

V pritličju hotela v Knafljevem prehodu (lepo je urejen tudi vhod iz Čopove ulice) pa je restavracija Jaz, pod jedi katere se podpisuje chefinja Ana Roš. Koncept restavracije Jaz by Ana Roš je mladosten prostor za vse. S steno nasproti barskega pulta je svoj pečat celotnemu interierju dala v svetu vse bolj uveljavljena modna oblikovalka Matea Benedetti, ki z Roševo sodeluje že nekaj let. »Vzorci Benedetti Life so del čudovite notranjosti, za natakarje pa smo oblikovali uniforme, ki so izdelane iz naravnih rastlinskih materialov, kot sta ecovero in lan,« je povedala Benedettijeva.

»Jaz by Ana Roš ne želi biti in ni restavracija 'fine dining', niti ni bistro – je mladosten, mlad prostor in je prostor za vse,« je kot uvod zapisano v meniju. V nadaljevanju lahko preberete: »Jaz spodbuja, da hrano, krožnike med seboj delite in si tako pri mizi ustvarite tisti čarobni občutek medsebojne ljubezni. Tako kot delimo kruh, ki simbolizira tesne vezi in povezanost. Jaz by Ana Roš je prostor, kjer se srečujejo različne kulture in intenzivni okusi, v Jazu se pišejo nove zgodbe in hkrati oživljajo tradicije.«

Tudi jedilnik temelji na lokalno pridelani hrani in lahkih okusih. Jedi v Jazu so bolj enostavne in sledijo sezoni. Tržnica služi kot navdih, kilometri izkušenj mednarodne ekipe so zagotovilo za popoln zajtrk, kosilo ali večerjo. Med jedmi ostaja zvezda Anina pašta. Šalša iz istrskega paradižnika (oče Bojan predela vsako poletje približno tono paradižnika), oljčno olje Buža prvega istrskega soseda Daria in fermentirana albuminska skuta s planine Sleme – Anina mama je vedno ponavljala, da je Anina pašta ​ enostavno popolna hrana za vse.