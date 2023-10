Roglič je sezono končal po dirki po Lombardiji 7. oktobra in v letu 2023 zbral 5603,36 točke, kar bo dovolj za četrto mesto. Evenepoel je danes k svojemu izkupičku sezone dodal 85 točk za drugo mesto in bo imel v torek na lestvici 5631,71 točke. Na vrhu bo tretjo zaporedno sezono sklenil slovenski as Tadej Pogačar, ki je zbral 7695,86 točke.

Triindvajsetletni Belgijec, ki je prvič dirkal v mavrični majici svetovnega prvaka v vožnji na čas, je moral danes po 45,4 km 41. izdaje kronometra narodov priznati premoč evropskemu prvaku Tarlingu. Britanski najstnik je preizkušnjo zmogel v 52:02 minute, Evenepoel je zaostal 13 sekund. Tretje mesto je pripadlo Švicarju Stefanu Bisseggerju (EF Education-EasyPost), ki je zaostal 1:10 minute.

Slovencev ni bilo na startu. Posledično še naprej najboljša slovenska uvrstitev ostaja Rogličevo tretje mesto iz leta 2019. Dvakrat je med deseterico končal Gregor Gazvoda, ki je bil leta 2008 šesti, leto prej pa deveti. Jan Tratnik je bil pred štirimi leti osmi.