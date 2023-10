Kot je dejal Yi v pogovoru z zunanjim ministrom Saudske Arabije, princem Faisalom bin Farhanom, so »vojaške akcije Izraela prešle mejo dovoljene samoobrambe«, izraelska vlada pa mora »prenehati z maščevalnim kolektivnim kaznovanjem civilistov v Gazi,« poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V soboto sta po navedbah nemške tiskovne agencije dpa glede razmer v Gazi po telefonu govorila tudi zunanji minister ZDA Antony Blinken in kitajski zunanji minister Wang Yi.

Kitajski posebni odposlanec Zhai Jun se je v preteklih dneh po telefonu slišal s predstavniki izraelskih in palestinskih oblasti. Po navedbah kitajskega zunanjega ministrstva se je v petek že sestal s predstavniki držav Arabske lige na Kitajskem in zatrdil, da Peking podpira to regionalno organizacijo in njeno vlogo pri reševanju palestinskega konflikta.

Kitajska doslej ni obsodila Hamasovega napada na Izrael, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ob eskalaciji spopadov na Bližnjem Vzhodu prejšnjo soboto je Peking obe strani pozval, da se vzdržita nasilja. Pripadniki gibanja Hamas so v napadih na Izrael ubili več kot 1300 ljudi. Izrael je v odgovor začel s silovitim bombardiranjem Gaze, v katerem je bilo doslej ubitih več kot več kot 2300 Palestincev, med njimi najmanj 724 otrok.