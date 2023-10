Volišča so se odprla ob 7. uri, zaprla pa se bodo ob 21. uri, ko bodo znani izidi vzporednih volitev.

Zmaga se znova obeta vladajoči konservativni stranki Zakon in pravičnost - PiS, ki ji tesno sledi liberalna Državljanska koalicija - KO. Kampanjo so poleg političnih delitev zaznamovale migracije, odnosi z EU in vojna v Ukrajini.

Ob volitvah poteka tudi referendum, na katerem Poljaki med drugim glasujejo o podpori solidarnostni shemi EU za prerazporejanje migrantov.

Volilno pravico ima dobrih 29 milijonov ljudi, ki izbira 460 poslancev in sto senatorjev, poroča poljska tiskovna agencija PAP. Najvišja volilno udeležbo je državna volilna komisija danes zabeležila v mestu Nowy Sacz na jugu države, kjer se je do 12. ure volitev udeležilo 25,68 odstotkov volilnih upravičencev. Najnižja volilna udeležba je bila z 19,75 odstotka v mestu Opole.