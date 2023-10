V Izraelu, kjer po Hamasovem napadu velja vojno stanje, živi več deset tisoč dvojnih državljanov ZDA in Izraela, poroča AFP. Ameriško veleposlaništvo ni sporočilo, koliko ljudi bodo evakuirali z ladjo, ki bo odplula v pristanišče Limassol na jugu Cipra. Potniki bodo morali pred odhodom podpisati dokument, ki potrjuje, da bodo vrnili stroške ladijskega prevoza, na krov pa jim bo dovoljeno vzeti samo en kovček, poroča AFP. ZDA bodo nato iz Cipra organizirale čarterske lete.

Medtem naj bi evakuacija ameriških državljanov potekala tudi v Gazi. Iz State Departmenta so sporočili, da naj bi začasno odprli mejni prehod z Egiptom Rafa. Približno 500 ljudi z ameriškim potnim listom, ki se nahajajo v Gazi, je State Departmeent v soboto pozval, naj se odpravijo proti Rafi, da bodo čim bliže mejnemu prehodu v primeru odprtja. Neimenovan ameriški uradnik je pred tem povedal, da sta se Izrael in Egipt strinjala, da lahko državljani ZDA zapustijo območje Gaze. Od začetka spopadov med Izraelom in Hamasom prejšnjo soboto je umrlo 29 ameriških državljanov, še 15 pogrešanih naj bi se nahajalo v Gazi, kjer jih kot talce zadržuje Hamas.