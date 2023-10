Civilisti, ki so še vedno na severu Gaze, se morajo odpraviti proti jugo med 10. in 13. uro po lokalnem času (med 9. in 12. uro po srednjeevropskem času), je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočil tiskovni predstavnik izraelske vojske. Oditi bi morali po poti, ki poteka od Beit Hanuna proti Han Junisu, je sporočil in dodal, da vojska v tem času tega območja ne bo napadala.

»Pomembna stvar, na katero se je treba osredotočiti, je, da bomo pomembne vojaške operacije začeli šele, ko bomo videli, da so civilisti zapustili območje,« je glede začetka načrtovane kopenske ofenzive na Gazo dejal Kornikus. »Res je pomembno, da ljudje v Gazi vedo, da smo bili zelo, zelo radodarni s časom,« je dodal.

Palestinci medtem še naprej množično bežijo s severa Gaze na jug, potem ko so izraelske oblasti znova podaljšale rok za evakuacijo. Izraelska vojska medtem trdi, da Hamas skuša evakuacije civilistov preprečiti.

Izraelske sile so ponoči napadle več kot sto vojaških ciljev v različnih delih Gaze. Po zadnjih podatkih palestinskega ministrstva za zdravje je v napadih v Gazi umrlo več kot 2300 ljudi, več kot 9000 pa je ranjenih. V napadih pripadnikov Hamas je na izraelski strani umrlo več kot 1300 ljudi.

Izraelska vojska je danes tudi sporočila, da je v zračnih napadih v soboto zvečer ubila še enega načrtovalca napadov Hamasa na Izrael, in sicer poveljnika Bilala al Kedra. Pred tem je poročala o smrti dveh domnevnih voditeljev Hamasa za napade prejšnji konec tedna, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Hamas pa je danes potrdil poskus vdora njegovih pripadnikov iz Libanona v Izrael, v katerem so bili ubiti trije njegovi borci. Brigade Ezedina al Kasama, oboroženega krila Hamasa, so prevzele tudi odgovornost za petkov incident na meji, potem ko so izraelske sile v soboto sporočile, da so ubile več teroristov, ki so poskušali prečkati izraelsko mejo z Libanonom.