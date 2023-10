Življenje nobenega od petnajstih poškodovanih v sinočnji nesreči v Benetkah ni ogroženo, a se domačini vseeno sprašujejo, kako varni so sploh še avtobusi podjetja La Linea. V manj kot dveh tednih sta se namreč pripetili dve nesreči, siničnja na srečo brez tragičnih posledic. Prve informacije policije kažejo, da je električni avtobus v ovinku zgrmel s ceste in trčil v stavbo. To naj bi se zgodilo zaradi zdravstvenega stanja šoferja, ki naj bi mu postalo slabo. Kot večina potnikov jo je tudi on, na srečo, odnesel brez hujših poškodb.

Dve nesreči v desetih dneh

Župan Benetk Luigi Brugnaro je na spletnih družbenih omrežjih že objavil, da bodo v regiji nemudoma začasno s cest umaknili vse avtobuse podjetja La Linea. V smrtonosni nesreči v začetku meseca, v kateri je umrlo 21 ljudi, še petnajst pa je bilo ranjenih, je bil namreč udeležen avtobus istega podjetja.

Pred dnevi so italijanski mediji poročali, da bi lahko bila nedavna tragična prometna nesreča v kraju Mestre pred Benetkami, posledica tehnične napake. Prva teza je bila, da je morebiti šlo za napako voznika, a je obdukcija pokojnika pokazala, da je imel zdravo srce in ni omedlel za volanom. V novi preiskavi se bodo osredotočili na morebitno napako na zavorah razmeroma novega avtobusa. Na kraju nesreče niso našli sledi zaviranja, predvideva se, da je 40-letni šofer trčil v ograjo, da bi ustavil avtobus, a je ta padel z nadvoza. Padel je več kot deset metrov globoko, v bližino spodaj ležečih železniških tirov, in ob tem zagorel.

Umrla tudi nosečnica

Preiskave potekajo tudi pri direktorju podjetja La Linea, lastniku avtobusa, ter dvema uradnikoma na občini, odgovornima za vzdrževanje cest. Beneška tožilka Laura Cameli jim očita nenameren uboj in hude telesne poškodbe v cestnem prometu.

Nesreča se je pripetila 3. oktobra, enajst poškodovanih je še vedno v bolnišnici, od tega šest na intenzivni negi. Življenje dveh je še vedno ogroženo. Razen voznika, ki je bil domačin, so bile vse žrtve tujci. Umrlo devet Ukrajincev, štirje Romuni, trije Nemci, italijanski voznik avtobusa, dva Portugalca, južnoafriški državljan in noseča 24-letna hrvaška državljanka, ki je bila s soprogom na medenih tednih. Bili so na poti iz Benetk, kjer so si ogledovali mesto, nazaj v bližnji kamp. Nesreča je v Italiji sprožila burno razpravo o varnosti v cestnem prometu, češ da je bila ta zaradi pomanjkanja naložb v varnostno opremo in slabega vzdrževanja le vprašanje časa.