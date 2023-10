Kopitar, ki je vstopil že v svojo 18. sezono v najmočnejši hokejski ligi na svetu, se je prvič letos vpisal med strelce v drugi tretjini. Slovenec je ob igralcu več na ledu po podajah Adriana Kempeja in Kevina Fiale znižal zaostanek kraljev za orkani na 2:4. Ko se je že zdelo, da bodo gostitelji še drugič zaporedoma po rednem delu led zapustili sklonjenih glav, pa je Kopitar v 19. minuti zadnje tretjine dosegel gol za izenačenje (5:5) in podaljšek. Podajalca sta bila Carl Grundstrom in Fiala.

V podaljšani igri zadetkov ni bilo, pri izvajanju kazenskih strelov pa so bili spretnejši gosti. Za domače sta bila pri strelih uspešna Pierre-Luc Dubois in Trevor Moore; Kopitar je zgrešil, gostom pa so zmago na gostovanju prinesli Sebastian Aho, Martin Nečas in Jordan Martinook.

Naslednja tekma kralje čaka v sredo, ko bodo prvič v sezoni odšli na gostovanje. Prvi tekmec v gosteh je Winnipeg.