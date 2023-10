Oblasti se namreč bojijo napadov islamskih skrajnežev po izbruhu spopadov med skrajnim palestinskim gibanjem Hamas in Izraelom ter petkovem umoru učitelja v Franciji, ki ga je izvedel islamski skrajnež. Oblasti tudi spremljajo razmere v begunskih centrih zaradi bojazni pred radikaliziranimi migranti, so povedali viri.

Na sestanku so med drugim razpravljali tudi o seznamu krajev, ki bi bili lahko tarče napadov in potrebujejo okrepljeno varovanje, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.

V Rimu so tako že okrepili navzočnost varnostnih sil v zgodovinskem judovskem getu in pred sinagogo, okrepljeni varnostni ukrepi pa veljajo tudi za izraelsko veleposlaništvo. Okrepili so tudi zaščito nekaterih posameznikov, predvsem vodilnih članov judovske skupnosti v Italiji.

Varnostne ukrepe okoli judovskih lokacij so okrepili tudi v drugih italijanskih mestih, med drugim v Benetkah okoli judovskega geta, ki velja za najstarejšega v Evropi, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Zaradi poostrenega nadzora francoskih oblasti po petkovem napadu z nožem v Arrasu je danes prihajalo do zastojev in kolon na italijansko-francoskem mejnem prehodu med Ventimiglio in Mentonom.

V napadu v severovzhodnem mestu Arras je moški čečenskega porekla z nožem do smrti zabodel učitelja in hudo ranil še tri druge osebe v srednji šoli. V državi so po napadu dvignili stopnjo varnostne pripravljenosti na najvišjo raven, danes pa so sporočili, da bodo po državi razporedili 7000 vojakov.