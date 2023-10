Izbranci Matjaža Keka so po šestih krogih na vrhu skupine H s 13 točkami, vendar v ogorčenem četveroboju za dve mesti, ki peljeta na EP, z Dansko, Finsko in Kazahstanom.

Po besedah Keka je takšen položaj privilegij, a to ne sme zamegliti priprave Slovencev na obračun. Kek meni, da morajo nogometna evforija, razprodane Stožice in velika pričakovanja prinesti mirnost, odločnost, spoštljivost do tekmeca ob zavedanju svoje kakovosti. »Razigranost na eni strani, na drugi disciplina in odgovornost. To pričakujem od Slovenije. Z optimizmom pričakujemo tekmo. Upam, da bo kulisa dobra, ta pa ne sme biti pritisk, ampak veselje, da smo v tem položaju.«

»Prva naša misel mora biti zmaga. Kakovost ekipe je iz tekme v tekmo boljša in če v kaj verjamem, verjamem v to, da lahko v tej skupini zmagamo na vsaki tekmi,« pa je dejal Benjamin Šeško.

Tekmo v razprodanih Stožicah, kjer bo tudi okoli 900 finskih navijačev, bodo sodili Italijani na čelu z Danielejem Orsatom.

V skupini H bosta danes še tekmi Severna Irska - San Marino in Danska - Kazahstan, Slovenijo pa v torek čaka še gostovanje pri Severni Irski.