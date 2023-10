Stavko v Hitu napovedal tudi Sindikat gostinstva in turizma

Danes so se nadaljevala pogajanja med Sindikatom igralniških delavcev Slovenije (SIDS) v Hitu in upravo družbe Hit. Dogovora pogajalski strani nista dosegli, zato jih bosta nadaljevali v torek, so sporočili iz Hita. V petek pa so stavko napovedali v Sindikatu gostinstva in turizma (GIT) v Hitu, začela se bo v petek ob 18. uri.