»Edine vloge, ki jih lahko dobim, so 90-letni moški. Ali morda 85-letniki,« je še povedal Caine za BBC Radio 4. »Ne bodo mi dali glavne vloge ... Imate lepe fante in dekleta. Zato sem pomislil, da bi lahko tudi odšel z vsem tem,« je dodal.

Caine je v preteklosti že večkrat nakazal, da se namerava upokojiti, a si je nato vedno premislil.

Nazadnje je zaigral v filmu The Great Escaper. Za vlogo v tem filmu je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa prejel »neverjetne« kritike. »Kaj naj naredim, da bom to presegel?« se je ob tem vprašal Caine, ki v filmu igra vojnega veterana. Ta izgine iz doma upokojencev, da bi se lahko udeležil praznovanje 70. obletnice zavezniškega izkrcanja v Normandiji med drugo svetovno vojno. Vlogo v filmu je trikrat zavrnil, preden jo je sprejel. Cainova soigralka v filmu Glenda Jackson je umrla junija po koncu snemanja.

Caine je v osmih desetletjih nastopil v več kot 160 filmih. Kultni filmi, kot so Italijanska misija in Ubijte Carterja ter vojni ep Zulu, so mu v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja prinesli svetovno slavo. V starosti je med drugim blestel v trilogiji Vitez teme.

Caine je dvakrat prejel oskarja za najboljšo stransko vlogo, za Hannah in njeni sestri (1986) in Hišni red (1999). V svoji rodni Veliki Britaniji ima status kultne zvezde. Glasbena skupina Madness mu je med drugim posvetila pesem (Michael Caine). Pogosto tudi posnemajo njegov značilen glas in način govora.