V anketi, v kateri je sodelovalo 750 oseb, jih je 67 odstotkov navedlo, da poleg redne službe razmišljajo o dodatnem delu, so sporočili z omenjenega portala. Deset odstotkov anketirancev je medtem dejalo, da so brezposelni in iščejo službo.

Večina anketirancev je izpostavila, da večino svojih dohodkov, nekateri tudi do tri četrtine, porabijo za hrano in stanovanjske stroške.

Čeprav 13 odstotkov vprašanih trenutno ne razmišlja o dodatnem delu, ker lahko pokrijejo osnovne stroške, pa bi razmislili o novi službi ali dodatnem delu, če bodo življenjski stroški še naprej rasli, delodajalci pa plač ne bodo zvišali.

Na portalu MojPosao so opozorili, da v anketi niso beležili demografskih podatkov vprašanih, zato rezultatov ni mogoče posploševati. So pa prepričani, da so indikativni.

Hrvaška vlada je septembra predstavila nov, peti paket ukrepov za blažitev rasti cen, vreden skoraj pol milijarde evrov. Med ukrepi sta bila tudi podaljšanje omejitve cen električne energije in omejitev cen za 30 skupin živil.