»Najbolj fascinantno je, da bolj ko jo igraš, manj jo poznaš,« je povedal in dodal, da se mu zastavljajo neskončna vprašanja. »Nikoli ne morete vedeti vsega. To je nemogoče,« je še dejal.

In na novem albumu Rolling Stonesov Hackney Diamonds se je Keith Richards vrnil v pravo formo. Na albumu je slišati trde rockerske riffe (Angry, Depending On You), žilav country blues (Dreamy Skies) in napol improvizirani gospel (Sweet Sounds Of Heaven). A medtem ko The Rolling Stonesi zvenijo kot vedno, so Richardsove roke skrivenčene zaradi artritisa.

Na vprašanje, ali je to vplivalo na njegovo igranje, je odgovoril: »Kar smešno je, nimam dvoma, da je tako, vendar nimam nobenih bolečin, to je nekakšna benigna različica.«

»Mislim, da če sem se malo upočasnil, je to verjetno bolj posledica starosti. In tudi, zanimivo je, da ko si rečem, 'tega pa že ne morem več,' mi kitara pokaže, da obstaja drug način. Kak prst gre eno mesto drugam in že se odprejo nova vrata. In vedno se učiš. Nikoli se ne prenehaš učiti,« je še dodal.

Prvi album z novim materialom po 18 letih

Hackney Diamonds, ki bo izšel 20. oktobra, je prvi album skupine Rolling Stones z novimi materialom po 18 letih. Skupina v tem času ni spala na lovorikah, saj so nastopali, bili na turneji in izdali album s priredbami. A iz nekega neznanega razloga skupina ni bila zadovoljna z materialom.

»Napisanih je veliko stvari, ki so prekleto dobre,« je povedal Keith in dopolnil: »A to ni album. Je le veliko skladb.«

Prelomnica se je zgodila ob koncu lanske turneje ob 60. obletnici skupine. Namesto da bi se umaknili v svoja zasebna zaklonišča, je Mick Jagger želel naravnost v studio.

»Zadel me je na pravo mesto,« je menil Richards. »Vedno sem si želel s skupino snemati takoj, ko smo prišli s turneje, ker takrat skupina deluje kot dobro naoljen stroj,« je še povedal.

A če so bile prejšnje seanse raziskovalne in nefokusirane, so te posnetke sedaj spremljali roki, saj je Jagger želel, da osnovne posnetke skupina dokonča do konca leta. Pomagal mu je 32-letni producent Andrew Watt, ki je ustvaril pop hite za Post Malonea in Miley Cyrus ter nadzoroval preporod izkušenih rockerjev, kot sta Iggy Pop in Ozzy Osbourne, še poroča BBC.