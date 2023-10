Pesnica je za posledicami raka umrla na svojem domu v Cambridgeu v zvezni državi Massachusetts, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Slovenski bralci Glück poznajo po izboru pesmi Onkraj noči, ki je leta 2011 izšla pri Mladinski knjigi.

Osrednje teme njenih pesmi so bile otroštvo in družina, medčloveški odnosi, minljivost in želja preživeti. Kljub temu da je bilo zanjo pomembno avtobiografsko ozadje, pa ni bila osebnoizpovedna pesnica.

Louise Glück se je rodila leta 1943 v New Yorku. Leta 1968 je izdala prvo pesniško zbirko Firstborn in bila kmalu priznana kot ena najvidnejših pesnic v sodobni ameriški literaturi.

Objavila je številne pesniške zbirke in nekaj zvezkov esejev o poeziji. Značilnost vseh je prizadevanje za jasnost. Z zbirkami, kot sta The Triumph of Achilles (1985) in Ararat (1990), je našla vse več občinstva tako v ZDA kot drugod.

Kot so zapisali na Švedski akademiji ob podelitvi Nobelove nagrade, se Glück »ne ukvarja le z napakami in spreminjajočimi se življenjskimi razmerami, ampak je tudi pesnica radikalnih sprememb in ponovnega rojstva, kjer je skok naprej storjen iz globokega občutka izgube«. V eni svojih najbolj cenjenih zbirk The Wild Iris (1992), za katero je leta 1993 prejela Pulitzerjevo nagrado, v pesmi Snowdrops opisuje čudežno vrnitev življenja po zimi.

V intervjuju iz leta 2012 je Glück pisanje poezije opisala kot »pogosto mučenje, kraj trpljenja, grozljivo«, preden po končanem delu nastopi »nekakšna mirnost«.

»Poezija Louise Gluck podeli glas naši nezaupljivosti, a hkrati nenehni želji po vedenju in povezovanju v tem pogosto negotovem svetu,« je v sporočilu za javnost povedal njen dolgoletni urednik Jonathan Galassi.